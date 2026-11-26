Dư địa hợp tác Việt Nam - Sơn Đông còn lớn

Chiều 26/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Ủy ban Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam - Trung Quốc (Sơn Đông).

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Ủy ban Xúc tiến Thương mại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) và các đại biểu tham dự sự kiện.

Hội nghị tạo không gian để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư. Qua đó, hướng tới quan hệ kinh tế, thương mại sâu rộng, ổn định và bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Việt Anh, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đánh giá cao Ủy ban Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn Đông đã phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến hiệu quả. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước, các địa phương tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đem lại lợi ích thiết thực.

Việt Nam chủ động hội nhập sâu rộng, duy trì tăng trưởng ổn định và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cùng xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”, hợp tác kinh tế, thương mại hai nước tiếp tục mở rộng.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường cung ứng hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đứng thứ tư trên thế giới. Năm 2025, thương mại song phương đạt 256,5 tỷ USD. Năm 2026, tăng trưởng tiếp tục mạnh, kỳ vọng vượt 300 tỷ USD. Hai nước hướng tới mục tiêu 500 tỷ USD vào năm 2030.

Ông Đào Việt Anh, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương).

Hợp tác giữa Bộ Công Thương, các địa phương Việt Nam và Sơn Đông, địa phương có quy mô dân số, kinh tế, khoa học, công nghệ hàng đầu Trung Quốc, có nhiều cơ hội. Năm 2025, thương mại Việt Nam - Sơn Đông đạt gần 15 tỷ USD, tăng 24,6%. Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch hai chiều tăng 28,1%, đạt trên 15 tỷ USD, vượt tổng mức cả năm 2025.

Việt Nam trở thành đối tác thương mại quan trọng của Sơn Đông trong ASEAN. Tuy nhiên, thương mại hai bên chiếm khoảng 4,5% tổng kim ngạch Việt - Trung, cho thấy dư địa hợp tác còn lớn.

Kết quả hợp tác thương mại đạt được nhờ hai bên thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin và tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư. Qua đó, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp, năng lượng, nông sản, thực phẩm chế biến và logistics.

Cục Xúc tiến thương mại đánh giá cao Sơn Đông tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam từ năm 2023, tham dự hội chợ do Bộ Công Thương tổ chức, gồm Hội chợ Mùa Thu 2025; đồng thời phối hợp chương trình “Đối thoại Sơn Đông”, tạo cơ hội kết nối hiệp hội, doanh nghiệp.

Năm 2025, Đối thoại Sơn Đông tại Hà Nội do Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông Lâm Vũ và lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam đồng chủ trì, có hơn 200 doanh nghiệp hai bên tham dự. Năm 2026, lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam thăm, làm việc tại Sơn Đông và cùng lãnh đạo tỉnh đồng chủ trì Đối thoại Sơn Đông tại thành phố Tế Nam. Các hoạt động góp phần làm sâu sắc hợp tác, tạo động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa Sơn Đông và các địa phương Việt Nam.

Sơn Đông thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư với Việt Nam

Ông Mã Quang Vĩ, Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển, Ủy ban Xúc tiến Thương mại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), cho biết Sơn Đông có tài nguyên phong phú, cơ cấu ngành đa dạng và nền tảng công nghiệp chế tạo vững chắc. Năm 2025, GDP tỉnh vượt 1.440 tỷ USD, đứng thứ ba tại Trung Quốc.

Ông Mã Quang Vĩ, Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển, Ủy ban Xúc tiến Thương mại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Theo ông Mã Quang Vĩ, hợp tác kinh tế, thương mại Sơn Đông - Việt Nam còn nhiều dư địa. Trong 10 tháng năm 2026, thương mại Trung Quốc - Việt Nam đạt 2.300 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 336 tỷ USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, thương mại Sơn Đông (Trung Quốc) - Việt Nam vượt 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 15 tỷ USD, tăng 28,1%. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Sơn Đông trong ASEAN.

Sơn Đông tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như thiết bị cao cấp, máy móc công nghiệp, vật liệu mới, tự động hóa và logistics. Đoàn đại biểu tỉnh Sơn Đông quy tụ hơn 60 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế máy móc và thiết bị Việt Nam 2026, đồng thời tổ chức hội nghị kết nối giao thương tại TP. Hồ Chí Minh.

Ủy ban Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn Đông mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới. Cơ quan này cam kết tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác, đàm phán và triển khai hoạt động kinh doanh tại Sơn Đông.

Kết nối công nghệ, mở rộng hợp tác sản xuất

Bà Lê Thị Hồng Loan, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh, cho biết Sơn Đông là địa phương có nền công nghiệp phát triển, thế mạnh về cơ khí chế tạo, máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất.

Bà Lê Thị Hồng Loan, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp Sơn Đông và TP. Hồ Chí Minh có nhiều điểm tương đồng, khả năng bổ trợ lẫn nhau. Sơn Đông có thế mạnh công nghệ, thiết bị, chế tạo. Trong khi đó, doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu đổi mới sản xuất, phát triển công nghiệp hỗ trợ, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp sản xuất với nhà cung cấp máy móc, robot công nghiệp, hệ thống điều khiển và dây chuyền tự động hóa. Hai bên có thể mở rộng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và hợp tác sản xuất.

Bà Hồng Loan cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam cần có cơ hội tham gia thiết kế, tích hợp hệ thống, chế tạo linh kiện, từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ. Hội sẵn sàng phối hợp với các hiệp hội, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp Sơn Đông kết nối đối tác, trao đổi kỹ thuật, phát triển dự án hợp tác. Đồng thời kỳ vọng hợp tác cơ khí chế tạo, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ giữa hai địa phương tiếp tục mở rộng, đóng góp vào phát triển bền vững.

Phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B) giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) là một trong những hoạt động trọng tâm tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam và phía tỉnh Sơn Đông trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời nêu định hướng kết nối giao thương trong thời gian tới.

Phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B) giữa doanh nghiệp Việt Nam và 65 doanh nghiệp tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) là một trong những hoạt động trọng tâm. Phiên kết nối tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi nhu cầu xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm chế biến, lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, thương mại điện tử và kinh tế số.

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, chủ động phối hợp với Ủy ban Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn Đông, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.