Buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Ảnh: mae.gov.vn

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lưu Đông Thuận cùng đoàn công tác, nhân dịp đoàn thăm Việt Nam, tham dự Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Tài nguyên nước Mekong - Lan Thương lần thứ hai.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá quản lý tài nguyên nước, thủy lợi và phòng chống thiên tai là những lĩnh vực hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ. Các hoạt động trao đổi thông tin khí tượng thủy văn thời gian qua đã hỗ trợ công tác dự báo, điều hành nguồn nước và phòng chống thiên tai.

Bảo đảm an ninh nguồn nước và chia sẻ thông tin là nội dung hợp tác quan trọng, cả trong quan hệ song phương và cơ chế Mekong - Lan Thương.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ghi nhận sự phối hợp của Bộ Thủy lợi Trung Quốc trong lắp đặt trạm đo mực nước, lượng mưa và trao đổi dữ liệu, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết cơ chế chia sẻ thông tin tự động với tần suất 4 lần/ngày có ý nghĩa thiết thực đối với công tác dự báo, nhất là dự báo xa.

Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn mở rộng số lượng trạm, bổ sung dữ liệu và nâng khả năng chia sẻ thông tin theo thời gian thực. Việc trao đổi kịp thời thông tin vận hành hồ chứa cũng giúp các cơ quan chuyên môn chủ động hơn trong điều hành nguồn nước, ứng phó lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn.

Cùng với dữ liệu, đào tạo nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ là những nội dung được Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị quan tâm. Ông mong muốn phía Trung Quốc dành các suất học bổng trong lĩnh vực thủy lợi và tạo điều kiện trao đổi giảng viên, sinh viên giữa các cơ sở đào tạo hai nước.

Thứ trưởng đề xuất phối hợp nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và chuyển đổi số trong thủy lợi. Đây là những lĩnh vực Việt Nam quan tâm học hỏi kinh nghiệm, phục vụ quản lý, vận hành hệ thống công trình và sử dụng nguồn nước hiệu quả.

Với nhiều dòng sông xuyên biên giới, việc duy trì chia sẻ thông tin giữa hai nước là cần thiết. Thông tin từ cả thượng lưu và hạ lưu sẽ hỗ trợ các bên chủ động trong công tác quản lý, dự phòng rủi ro.

Ông Lưu Đông Thuận Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc

Về phía Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Thứ trưởng Lưu Đông Thuận đồng tình về vai trò của trao đổi thông tin đối với phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Ông cho rằng với nhiều dòng sông xuyên biên giới, việc duy trì chia sẻ thông tin giữa hai nước là cần thiết. Thông tin từ cả thượng lưu và hạ lưu sẽ hỗ trợ các bên chủ động trong công tác quản lý, dự phòng rủi ro.

Thứ trưởng Lưu Đông Thuận cũng hoan nghênh các đề xuất về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu công nghệ tiên tiến; đồng thời giới thiệu kinh nghiệm của Trung Quốc trong phòng chống lũ, hạn hán, sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ hệ sinh thái sông, hồ.

Về hướng hợp tác thời gian tới, ông đề xuất hai Bộ xem xét ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước. Các cơ quan chuyên môn, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước có thể mở rộng trao đổi kỹ thuật về an toàn đập, quản lý cửa sông, đồng bằng, ứng dụng công nghệ bản sao số và xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật ngành nước.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về triển khai hiệu quả biên bản cuộc họp trực tuyến ngày 11/8/2026 (vừa được ký ngày 16/11/2026, nhân chuyến thăm) về cơ chế chia sẻ số liệu khí tượng thủy văn trong trường hợp khẩn cấp giữa Trung Quốc và Việt Nam.