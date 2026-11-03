Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác chống khủng bố

Hoạt động này tiếp nối thành công của đợt huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố năm 2024 tại Trung Quốc. Chương trình kéo dài 15 ngày, với sự tham gia trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ đặc nhiệm hai bên cùng các lực lượng phục vụ, bảo đảm của phía Việt Nam.

Nghi thức thượng cờ "Hợp tác 2026" tại lễ khai mạc.

Chiến sĩ đặc nhiệm hai nước thực hiện nghi thức trao, nhận súng tại lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phó trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Công an khẳng định: Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc tiếp tục tăng cường hợp tác. Hai bên quán triệt, thực hiện Tuyên bố chung giữa hai nước về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Các hoạt động hợp tác được triển khai theo định hướng “6 hơn” do lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước xác lập, trong đó có hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn.

Thông qua huấn luyện, diễn tập chung, hai bên có điều kiện kiểm nghiệm khả năng hiệp đồng tác chiến, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, trao đổi thông tin, tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp xử lý tình huống. Hoạt động này góp phần hình thành cơ chế hợp tác chủ động, thực chất, có chiều sâu, phù hợp với yêu cầu phòng, chống khủng bố trong tình hình mới.

Đợt huấn luyện, diễn tập chung kéo dài trong 15 ngày.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ hai bên sẽ cùng huấn luyện các nội dung kỹ thuật, chiến thuật hiệp đồng tác chiến chống khủng bố, như vượt vật cản, bắn súng, võ thuật, huấn luyện thể lực, đột nhập nhà cao tầng, vận động dưới nước, điều khiển thiết bị bay không người lái để trinh sát và tấn công, xử lý bom mìn, cấp cứu, chuyển thương trong chiến đấu…

Các đại biểu cùng lực lượng tham gia huấn luyện, diễn tập chung.

Đồng thời, hai bên sẽ thực hành các phương án phối hợp xử lý tình huống giả định, tập trung vào công tác chỉ huy, điều hành, tổ chức lực lượng đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên địa bàn rừng núi biên giới, tại các nhà cao tầng và trên phương tiện giao thông đường bộ. Các hoạt động được triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy định pháp luật và yêu cầu bảo đảm an toàn của mỗi bên.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày trang bị kỹ thuật.

Tình hình khủng bố quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn hoạt động khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa an ninh quốc tế, khu vực và từng quốc gia; trong bối cảnh đó, việc tổ chức “Hợp tác 2026” thể hiện quyết tâm của Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc trong việc chủ động ứng phó với mối đe dọa khủng bố xuyên quốc gia, xuyên biên giới. Đây cũng là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật đi vào chiều sâu, phù hợp với nhu cầu và lợi ích chung của hai nước.