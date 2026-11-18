Ngày 17/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lưu Đông Thuận, tập trung trao đổi các giải pháp tăng cường hợp tác trong quản lý tài nguyên nước, thủy lợi và phòng chống thiên tai.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mai Đan.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong trao đổi thông tin khí tượng thủy văn, hỗ trợ dự báo và điều hành nguồn nước. Hiện cơ chế chia sẻ dữ liệu tự động với tần suất 4 lần/ngày đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo sớm.

Trên cơ sở đó, Việt Nam đề xuất mở rộng mạng lưới trạm quan trắc, bổ sung dữ liệu và tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực, nhất là thông tin vận hành hồ chứa. Đây là cơ sở quan trọng để chủ động ứng phó lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Hai bên cũng trao đổi về triển khai cơ chế chia sẻ thông tin thủy văn khẩn cấp, trên cơ sở biên bản cuộc họp ngày 11/8/2026 được ký kết ngày 16/11/2026.

Bên cạnh hợp tác dữ liệu, Việt Nam đề nghị tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi.

Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lưu Đông Thuận thống nhất với định hướng hợp tác. Ảnh: Mai Đan.

Thứ trưởng Lưu Đông Thuận thống nhất với định hướng hợp tác, đồng thời đề xuất nghiên cứu ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về tài nguyên nước, mở rộng trao đổi kỹ thuật trong quản lý an toàn đập, ứng dụng công nghệ bản sao số và xây dựng tiêu chuẩn ngành nước.

Việc tăng cường hợp tác được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nước xuyên biên giới, bảo vệ sản xuất, đời sống người dân và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững.