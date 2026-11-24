Theo Bộ đội Biên phòng Việt Nam, ngày 24/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức diễn tập liên hợp chống khủng bố trên khu vực biên giới. Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Thiếu tướng Quách Vĩnh Trung, Phó Tư lệnh Lục quân Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đồng chủ trì khai mạc diễn tập.

Đại diện Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây (Trung Quốc) đón, tặng hoa Thiếu tướng Võ Tiến Nghị.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động chuẩn bị, nghiêm túc luyện tập; đồng thời cảm ơn lãnh đạo, chỉ huy phía Trung Quốc đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và hợp luyện.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị nhấn mạnh, xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển là trách nhiệm chung của hai bên. Cuộc diễn tập là dịp để Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây kiểm nghiệm cơ chế phối hợp đã thống nhất, nâng cao khả năng trao đổi thông tin và phối hợp xử trí các vụ việc phát sinh trên biên giới. Qua đó, mỗi bên hiểu rõ hơn trách nhiệm, phương thức hoạt động của nhau, tạo cơ sở để phối hợp kịp thời, hiệu quả trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam yêu cầu các lực lượng tham gia chấp hành nghiêm kế hoạch và sự điều hành của Ban Tổ chức; thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, phối hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, tuân thủ pháp luật và đúng thẩm quyền của mỗi bên. Sau diễn tập, hai bên tổ chức rút kinh nghiệm, làm rõ những nội dung còn vướng mắc, thống nhất biện pháp khắc phục và vận dụng kết quả vào công tác phối hợp thường xuyên trên tuyến biên giới.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca trước khi bước vào diễn tập.

Cuộc diễn tập gồm bốn hoạt động chính: xây dựng kế hoạch chung; triển khai tìm kiếm chung; thực hiện tấn công và bắt giữ chung; tổ chức hội ý chung. Các nội dung nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng của người chỉ huy, cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng với lực lượng liên quan trong xử trí các tình huống xảy ra trên biên giới, cửa khẩu.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng khống chế, bắt giữ đối tượng.

Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng tham gia diễn tập bước vào thực hành các nội dung theo kế hoạch. Theo Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, cuộc diễn tập nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng hai bên, nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị và phát triển.