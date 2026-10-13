Việt Nam - Trung Quốc nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11-15/10, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có cuộc hội đàm với đồng chí Vũ Tăng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nước chủ nhà.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đồng chí Vũ Tăng.

Tại hội đàm, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, dưới sự định hướng chiến lược “6 hơn” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong thời đại mới không ngừng được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc giữ vai trò quan trọng, góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai bên.

Quang cảnh hội đàm.

Thời gian qua, hai Bộ đã duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, thường xuyên trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin về tội phạm và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan. Đáng chú ý là công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự; chuyển giao người chấp hành án phạt tù; quản lý trại giam, phạm nhân và các cơ sở giáo dưỡng.

Trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong xây dựng, quản lý và ứng dụng số hóa vào công tác tư pháp, đặc biệt là lĩnh vực quản lý trại giam, phạm nhân của ngành Tư pháp Trung Quốc.

Đồng chí Vũ Tăng tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Lê Văn Tuyến.

Thông qua việc trao đổi kinh nghiệm, hai bên có thêm điều kiện tham khảo những phương pháp, cách thức quản lý và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực cùng quan tâm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác chuyên môn.

Trên cơ sở kết quả trao đổi, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp giữa Cục Quản lý trại giam, Bộ Công an Việt Nam và Cục Quản lý trại giam, Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và đồng chí Vũ Tăng cùng các đại biểu.

Việc triển khai các nội dung hợp tác được thực hiện trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc ký kết tháng 4/2024, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.