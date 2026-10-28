Việt Nam – Trung Quốc mở rộng hợp tác các ngành công nghệ cao

Đây là nhận định của các đại diện doanh nghiệp và hiệp hội Trung Quốc khi trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc.

Ông Hòa Chấn Vĩ, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển công nghiệp hải ngoại Trung Quốc, cho biết doanh nghiệp Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến thị trường Việt Nam, cả về đầu tư lẫn triển khai các hoạt động kinh tế, thương mại. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Ông Hòa Chấn Vĩ, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển công nghiệp hải ngoại Trung Quốc, cho biết doanh nghiệp Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến thị trường Việt Nam, cả về đầu tư lẫn triển khai các hoạt động kinh tế, thương mại. Theo ông, điều này cho thấy Việt Nam có sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động.

Đánh giá về quan hệ kinh tế, thương mại song phương, ông Hòa Chấn Vĩ cho rằng đà tăng trưởng thương mại Việt Nam - Trung Quốc rất đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế quốc tế còn nhiều bất ổn, cạnh tranh thương mại gia tăng và các biện pháp thuế quan tác động đến hoạt động giao thương toàn cầu.

Theo ông, kết quả này cho thấy hiệu quả của việc thúc đẩy hợp tác ở cấp cao, trên cơ sở những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời phản ánh sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường Việt Nam đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông bày tỏ lạc quan về triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, cho rằng quan hệ song phương còn nhiều tiềm năng phát triển, không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao và kinh tế số.

Về triển vọng hợp tác thời gian tới, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển công nghiệp hải ngoại Trung Quốc cho rằng hai nước cần phát huy nền tảng hợp tác hiện có, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi theo hướng chất lượng cao.

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như sản xuất, nông nghiệp và tài nguyên khoáng sản, hai bên cần chú trọng hơn đến công nghiệp chế tạo tiên tiến, AI, kinh tế số và kinh tế tầm thấp – những lĩnh vực được đánh giá có nhiều dư địa phát triển.

Ông nhấn mạnh mục tiêu hợp tác không chỉ là mở rộng quy mô thương mại và đầu tư mà còn phải nâng cao chất lượng, hiệu quả và hàm lượng công nghệ. Theo đó, việc kết hợp giữa nền tảng hợp tác truyền thống với các lĩnh vực công nghệ mới có thể tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn tiếp theo.

Đề cập cụ thể đến nông nghiệp thông minh, ông Hòa Chấn Vĩ đánh giá đây là lĩnh vực có tiềm năng hợp tác đáng kể, đặc biệt trong ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ tự động hóa và các giải pháp số vào sản xuất nông nghiệp. Trung Quốc đã phát triển nhanh trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, trong khi nhu cầu ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất mở ra cơ hội cho doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác thực chất.

Theo ông, lợi thế về vị trí địa lý gần gũi và nền tảng quan hệ hữu nghị giữa hai nước tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động hợp tác này. Hiệp hội Phát triển công nghiệp hải ngoại Trung Quốc dự kiến tiếp tục phối hợp với các đối tác Việt Nam tổ chức những hoạt động kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, qua đó thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác tại Việt Nam.

Ông Mã Siêu, Phó Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ thông tin Hòa Tấn Hoa Cốc Thâm Quyến, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường phát triển kinh tế số nhanh tại Đông Nam Á. Ảnh: Quang Hưng/PV TTXVN tại Trung Quốc

Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ, ông Mã Siêu, Phó Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ thông tin Hòa Tấn Hoa Cốc Thâm Quyến, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường phát triển kinh tế số nhanh tại Đông Nam Á, với tỷ trọng dân số trẻ cao và mức độ phổ cập Internet, ứng dụng di động ngày càng rộng. Những đặc điểm này phù hợp với định hướng phát triển dịch vụ công nghệ của doanh nghiệp.

Ông Mã Siêu cho biết, công ty có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dành cho nhà phát triển ứng dụng, với mạng lưới dịch vụ tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp hiện phát triển các nền tảng ứng dụng AI phục vụ tương tác khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng, tiếp thị và xử lý yêu cầu thông qua nhiều kênh liên lạc.

Để mở rộng hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu sâu hơn về chính sách phát triển kinh tế số và AI, các quy định về an toàn dữ liệu và bảo vệ thông tin cá nhân, cũng như nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong nước đối với dịch vụ khách hàng, tiếp thị và chuyển đổi số.

Theo ông Mã Siêu, ưu tiên của doanh nghiệp là thiết lập quan hệ hợp tác công nghệ và xây dựng hệ sinh thái đối tác với các doanh nghiệp tích hợp hệ thống, đơn vị cung cấp giải pháp và đối tác công nghệ tại Việt Nam. Cách tiếp cận này vừa giúp đưa các giải pháp đã được triển khai trên quy mô lớn đến gần hơn với doanh nghiệp Việt Nam, vừa hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam tiếp cận dịch vụ công nghệ phù hợp.

Ông cho rằng hợp tác trong lĩnh vực AI không chỉ dừng ở việc cung cấp sản phẩm, mà còn cần gắn với việc chia sẻ kinh nghiệm, phát triển đối tác bản địa và tìm kiếm giải pháp đáp ứng yêu cầu cụ thể của thị trường. Trong quá trình đó, việc nắm rõ khuôn khổ pháp lý của Việt Nam, đặc biệt về dữ liệu và thông tin cá nhân, là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp triển khai hoạt động bền vững.

Thời gian tới, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong các lĩnh vực AI, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tầm thấp được đánh giá có nhiều dư địa phát triển. Nền tảng hợp tác kinh tế, thương mại hiện có, cùng nhu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất của hai nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên mở rộng kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các dự án hợp tác thực chất.