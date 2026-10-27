Việt Nam - Trung Quốc khai mở tiềm năng hợp tác về AI, kinh tế số

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Tham dự tọa đàm có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển công nghiệp hải ngoại Trung Quốc Hòa Chấn Vĩ (He Zhenwei), cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp, gần 20 đại biểu Việt Nam tham dự trực tuyến, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, ngân hàng, phát triển khu công nghiệp, năng lượng và y tế.

Tại tọa đàm, các đại biểu hai nước tập trung trao đổi về 3 nhóm nội dung chính, bao gồm kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài chính; đầu tư khu công nghiệp và ứng dụng công nghệ thông minh; kết nối đầu tư, hạ tầng số và dịch vụ.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 256,5 tỷ USD, tăng gần 25%; riêng 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 253 tỷ USD, phản ánh tiềm năng và dư địa hợp tác to lớn giữa hai nền kinh tế.

Đại diện Phòng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc giới thiệu về chính sách thương mại đầu tư của Việt Nam. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng quan trọng; đồng thời chuyển trọng tâm thu hút đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả, công nghệ và giá trị gia tăng. Việt Nam không ngừng nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ số, AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, năng lượng mới, công nghiệp xanh và phát triển khu công nghiệp hiện đại; đồng thời khuyến khích tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, logistics, thương mại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.

Đại diện doanh nghiệp Trung Quốc phát biểu thảo luận tại Tọa đàm. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã trao đổi tại tọa đàm và nhận thức chung về tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, Đại sứ mong muốn doanh nghiệp hai nước chủ động tìm kiếm cơ hội, tăng cường kết nối và cụ thể hóa các ý tưởng thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và phát triển bền vững, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường và tăng cường tham gia vào các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Hội trưởng Hiệp hội Phát triển Công nghiệp hải ngoại Trung Quốc Hòa Chấn Vĩ phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Ông Hòa Chấn Vĩ, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển công nghiệp hải ngoại Trung Quốc, đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế song phương, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, năng lượng xanh và sản xuất thông minh. Ông đề xuất thiết lập cơ chế kết nối thường xuyên giữa hiệp hội và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; mời doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị Xúc tiến hợp tác đầu tư ra nước ngoài Trung Quốc lần thứ 15, tổ chức ngày 3/11/2026 tại Bắc Kinh; đồng thời cam kết hỗ trợ thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp hai nước.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ông Trương Vũ Ngang, Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH cổ phần Công nghệ kết nối Thông minh, cho biết: “Cuộc tọa đàm lần này tạo cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, kết hợp năng lực công nghệ với nhu cầu thực tế tại địa phương. Chúng tôi đánh giá cao triển vọng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực AI và giao thông thông minh, đồng thời mong muốn bắt đầu từ các dự án cụ thể để xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài. Tại Việt Nam, chúng tôi đang phối hợp với các đối tác triển khai xây dựng hạ tầng đường cao tốc, cung cấp giải pháp công nghệ nhận dạng phương tiện. Chúng tôi nhận thấy Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh mẽ về kinh tế và dân số, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Doanh nghiệp kỳ vọng thông qua việc kết hợp thế mạnh của hai bên và ứng dụng các giải pháp công nghệ, có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam”.

Toàn cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Tọa đàm xúc tiến đầu tư và kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động thiết thực trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Trung Quốc phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.