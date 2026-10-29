Việt Nam - Trung Quốc: Kết nối sản xuất, logistics và chuỗi giá trị toàn cầu

Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác phát triển hạ tầng, logistics thông minh và logistics xanh, khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển, đặc biệt là cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, nhằm giảm chi phí vận chuyển. Thành phố cũng khuyến khích chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh hiệu quả hợp tác cần được đo bằng cơ hội giao thương, đối tác được kết nối và sáng kiến có khả năng triển khai thực tế. TP Hồ Chí Minh tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp hai nước chuyển tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày nhiều tham luận liên quan đến nhu cầu tổ chức lưu thông hàng hóa, kết nối cảng biển với vận tải, kho bãi và chuỗi cung ứng; từ đó gợi mở hợp tác Việt Nam - Trung Quốc về dịch vụ logistics, công nghệ khai thác cảng và kết nối mạng lưới doanh nghiệp; đề xuất đầu mối, điều kiện phối hợp và bước làm việc tiếp theo.

Ông Yang Wen Bin - Quyền Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam (Chi hội TP Hồ Chí Minh), cho biết: Quy mô giao thương cùng lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế mở ra cơ hội hợp tác sản xuất, công nghệ và logistics. Doanh nghiệp cần chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng; đồng thời số hóa chuỗi cung ứng, cải thiện thông quan và giảm chi phí logistics.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) cho rằng, hợp tác phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, xác định rõ công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, đối tác và nguồn lực triển khai. Trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, logistics thông minh và logistics xanh để tối ưu chi phí toàn chuỗi. Ông Lê Trường Duy đề xuất tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học; xác định đầu mối phối hợp để chuyển cơ hội hợp tác thành dự án cụ thể.

Các đại biểu tại hội thảo cũng cho rằng, bên cạnh hạ tầng hay công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời, đề xuất một số giải pháp kết nối hiệu quả nguồn vốn, công nghệ, logistics thông minh cùng nguồn nhân lực theo mô hình "Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhà trường" nhằm tạo nên bước đột phá cho hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.