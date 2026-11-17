Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (trái) và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng tại cuộc hội kiến. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng nhấn mạnh, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển sâu sắc, tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Trong tổng thể mối quan hệ đó, hợp tác an ninh và thực thi pháp luật giữ vai trò trụ cột, “đi trước mở đường” trong bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, tăng cường tin cậy chính trị, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định và phát triển của thế giới và khu vực.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (trái) và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng tại cuộc hội kiến. Ảnh: TTXVN phát

Trên cơ sở những nhận thức chung quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bộ tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; duy trì trao đổi thường xuyên về những vấn đề chiến lược cùng quan tâm.

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: TTXVN phát

Về các trọng tâm hợp tác, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại du lịch, đầu tư, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn sự phối hợp của Bộ Công an Trung Quốc trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và làm việc song phương tại Trung Quốc, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, hướng tới Tuần lễ cấp cao APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Bộ trưởng Lương Tam Quang (trái) đã vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương Trường Thành vàng do đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng trao tặng. Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương Trường Thành vàng do Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng trao tặng.