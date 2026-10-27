Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác chiến lược về kinh tế, tài chính và hạ tầng

Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn công tác cấp cao của Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc.

Thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhiệt liệt chào mừng ông Phạm Tất và đoàn công tác sang thăm làm việc tại Bộ Tài chính Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng “núi liền núi, sông liền sông”, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp với Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc Phạm Tất. Ảnh: Đức Minh

Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, không ngừng nỗ lực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026 vừa qua tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ để hai nước làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng giao thông chiến lược.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng cuộc làm việc hôm nay sẽ là dịp quan trọng để hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hợp tác tài chính, đầu tư một cách thực chất, hiệu quả.

Về phần mình, Phó Chủ nhiệm Phạm Tất cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ông nhấn mạnh quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam đang phát triển hết sức nhanh chóng; cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng quan tâm sâu sắc đến môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Trong chuyến công tác lần này, đoàn mong muốn trao đổi sâu rộng với Bộ Tài chính Việt Nam về các định hướng phát triển chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng cũng như mô hình xây dựng khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới giữa hai nước, Phó Chủ nhiệm Phạm Tất cho biết.

Đề xuất 5 trụ cột hợp tác trọng tâm từ Bộ Tài chính Việt Nam

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chia sẻ với đoàn công tác 5 nội dung trọng tâm nhằm nâng tầm hợp tác kinh tế - tài chính song phương:

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thứ nhất, về hợp tác đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng: Trung Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam (xếp thứ 6/143 quốc gia và vùng lãnh thổ). Tổng vốn đầu tư đăng ký trực tiếp và gián tiếp của Trung Quốc đạt khoảng 37 tỷ USD, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện thể chế hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc kết nối chuỗi sản xuất, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp.

Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc làm cầu nối thông tin để cộng đồng doanh nghiệp hai nước phối hợp chặt chẽ hơn trong lĩnh vực công nghệ, R&D và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ hai, về phát triển hạ tầng chiến lược và kết nối giao thông: Thứ trưởng cho biết, Việt Nam xác định kết nối hạ tầng cứng (đặc biệt là hệ thống đường sắt) là một trong ba trụ cột chiến lược. Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được xác định là hình mẫu kết nối giao thông quan trọng giữa hai nước.

Bộ Tài chính Việt Nam đã chủ động trao đổi về điều kiện vay và hiệp định khung, đồng thời đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, vận hành và phát triển công nghiệp đường sắt, Thứ trưởng đề nghị.

Thứ ba, về hành lang kinh tế và hợp tác xuyên biên giới. Theo Thứ trưởng, hai bên cần tiếp tục tối ưu hóa lợi thế đường biên giới dài để phát triển các trung tâm logistics, cửa khẩu thông minh, khu kinh tế cửa khẩu đồng bộ. Việt Nam đề nghị hai nước thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác hải quan, công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (AEO) nhằm giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ tư, về mở rộng hợp tác tài chính và thu hút nguồn lực, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ trân trọng cảm ơn các khoản viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật từ Chính phủ Trung Quốc thời gian qua, đồng thời mong muốn các định chế tài chính lớn của Trung Quốc tích cực tham gia vào Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng để thu hút dòng vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Thứ năm, về thiết lập cơ chế hành động cụ thể, Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan Trung Quốc kiện toàn Nhóm công tác hợp tác về tài chính và Nhóm công tác về cơ sở hạ tầng chiến lược.

Qua đó, Thứ trưởng đề nghị phía Trung Quốc sớm xác lập đầu mối để nhanh chóng triển khai các chương trình hành động mang lại kết quả thiết thực.

Hướng tới tương lai hợp tác thực chất và hiệu quả

Phát biểu phản hồi, Phó Chủ nhiệm Phạm Tất đánh giá cao các đề xuất toàn diện, chiến lược của Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc Phạm Tất phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Ông cho biết Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc có bộ phận chuyên trách tư vấn chính sách tài chính, do đó hai cơ quan hoàn toàn có tiềm năng mở rộng giao lưu, hợp tác chuyên môn thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam làm cầu nối.

Đoàn công tác sẽ tiếp thu toàn đầy đủ các ý kiến để báo cáo lên Lãnh đạo Quốc vụ viện và các bộ, ngành liên quan của Trung Quốc xem xét triển khai, ông Phạm Tất nhấn mạnh.

Buổi làm việc kết thúc trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, thể hiện quyết tâm cao của cả hai cơ quan trong việc đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.