Việt Nam - Trung Quốc chung tay xây dựng môi trường đô thị xanh và bền vững

Diễn đàn Quản trị Môi trường Trung Quốc - Việt Nam năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc.

Với chủ đề “Từ chính sách đến hành động: Chung tay xây dựng môi trường đô thị xanh và bền vững”, Diễn đàn nhấn mạnh ý nghĩa của hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực môi trường, hướng tới chuyển các trao đổi về chính sách, kinh nghiệm và công nghệ thành những nội dung hợp tác cụ thể phục vụ các nhu cầu thực tiễn của Hà Nội.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và các vấn đề môi trường đô thị ngày càng phức tạp, tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là trao đổi giữa các cơ quan quản lý, giới khoa học và doanh nghiệp của hai nước, có ý nghĩa thiết thực đối với Hà Nội. Thông qua Diễn đàn, hai bên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm quản trị môi trường đô thị, quan trắc và dự báo chất lượng môi trường, kiểm soát nguồn ô nhiễm, phát triển giao thông xanh, quản lý nước và chất thải, cũng như ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý môi trường.

Đáng chú ý, phía Trung Quốc có sự tham gia của các cơ quan quản lý về sinh thái - môi trường và khoa học - công nghệ của Quảng Tây; Đại học Thanh Hoa cùng các viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực quan trắc, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát ô nhiễm, nước thải và tái chế chất thải. Sự tham gia này thể hiện mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, kết nối chuyên môn và giải pháp công nghệ, qua đó đồng hành, hỗ trợ Thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng môi trường đô thị xanh và bền vững theo đúng tinh thần chủ đề của Diễn đàn.

Tinh thần xuyên suốt của Diễn đàn là chuyển từ trao đổi chính sách và kinh nghiệm sang cùng xác định vấn đề, cùng xây dựng giải pháp, cùng thí điểm, triển khai và đánh giá kết quả, qua đó tạo nền tảng cho hợp tác môi trường Việt Nam - Trung Quốc ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Một điểm nhấn của chương trình là Cuộc họp kín với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại học Thanh Hoa, các cơ quan của Quảng Tây, giới chuyên gia, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước. Phiên làm việc tập trung trao đổi trực tiếp về khả năng nghiên cứu chung, khảo sát kỹ thuật, triển khai thí điểm, đào tạo, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực cho các nội dung phù hợp với nhu cầu của Hà Nội.

Hà Nội đặc biệt quan tâm các sáng kiến có khả năng tạo ra kết quả cụ thể và có thể đánh giá được, trong đó có kết nối dữ liệu môi trường; quan trắc và dự báo chất lượng không khí; xác định và kiểm soát nguồn phát thải; đánh giá hiệu quả vùng phát thải thấp; kiểm soát bụi đô thị; quản lý nước và phục hồi các dòng sông; xử lý, tái chế chất thải; thu hồi tài nguyên và ứng dụng công nghệ mới trong quản trị môi trường thông minh.

Sau Diễn đàn, các nội dung được hai bên quan tâm sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình, đề cương nghiên cứu, hoạt động trao đổi dữ liệu, khảo sát kỹ thuật hoặc đề xuất thí điểm. Các bên sẽ xác định rõ đầu mối, mục tiêu, phạm vi công việc, nguồn lực, tiến độ và tiêu chí đánh giá để từng bước triển khai trên cơ sở phù hợp với chức năng, quy định và điều kiện thực tế của mỗi bên. Qua đó, Diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm mà còn hướng tới hình thành các kết quả hợp tác thực chất, góp phần hỗ trợ Hà Nội xây dựng môi trường đô thị xanh, hiện đại và bền vững.