Việt Nam - Trung Quốc bàn giải pháp xây dựng cửa khẩu thông minh

Chiều ngày 26/10/2026, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đã có buổi tiếp và làm việc đoàn đại biểu Văn Phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc do Tiến sỹ Phạm Tất, Phó Chủ nhiệm Văn Phòng dẫn đầu.

Tham dự buổi tiếp, về phía Bộ Công Thương có lãnh đạo các đơn vị: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái khẳng định, thương mại Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu tích cực.

Đại diện các Cục, vụ, đơn vị trong Bộ Công Thương cùng tham dự buổi tiếp và làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp nhưng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong những năm gần đây không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu tích cực.

Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đã trở thành quốc gia có quy mô thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc trên thế giới; ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng là một trong những đối tác kinh tế, thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Trưởng đoàn công tác phía Trung Quốc, đồng chí Phạm Tất cho biết, Văn Phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện với vai trò nghiên cứu chiến lược, tham mưu chính sách vĩ mô của Trung Quốc, thông qua chuyến khảo sát thực tế, làm việc với một số bộ, ngành của Việt Nam để tìm hiểu về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại, sản xuất, chuỗi cung ứng và hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Tiến sỹ Phạm Tất, Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Trung Quốc phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp Trung Quốc cùng tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận cởi mở về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhất là việc hai nước cần tăng cường chuyển dịch từ thương mại “tiểu ngạch” sang hoạt động “chính ngạch”, xây dựng cửa khẩu thông minh tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, ngăn chặn tình trạng hàng hóa giả mạo xuất xứ, nhãn mác để xuất khẩu sang nước thứ ba, phương hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam- Trung Quốc…

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh sự gần gũi về địa lý cùng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện mở ra tiềm năng rất lớn cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước không chỉ về thương mại mà Việt Nam khuyến khích phía Trung Quốc đầu tư, hợp tác chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực như: cơ sở hạ tầng giao thông, xe điện và pin Lithium, năng lượng tái tạo, sản xuất thông minh và công nghiệp hỗ trợ…

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 253,2 tỷ USD, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 65,9 tỷ USD, tăng 32,9%; nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc đạt 187,3 tỷ USD, tăng 39,3%.