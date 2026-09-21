Việt Nam - Trung Quốc: 5 trọng tâm thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ phụ nữ phát triển

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (bên trái) và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về Phụ nữ và Trẻ em của Quốc vụ viện Trung Quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa Thầm Di Cầm.

Tại Bắc Kinh, Đoàn đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; chào xã giao đồng chí Thầm Di Cầm, Ủy viên Quốc vụ viện, Chủ tịch Hội LHPN Toàn quốc Trung Hoa; hội đàm với Hội LHPN Toàn quốc Trung Hoa; làm việc với đồng chí Tôn Hải Yến, Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; thăm Bảo tàng Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung tâm Toàn cầu về Phát triển năng lực phụ nữ thuộc Học viện Nữ sinh Trung Hoa. Tại Quảng Đông, Đoàn gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Đông và lãnh đạo thành phố Quảng Châu; thăm Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Trung tâm hoạt động thiếu nhi Quảng Châu, tham quan Phòng trưng bày Tập đoàn XPENG và Tập đoàn Công nghiệp Hải Hoa.

Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, làm Trưởng đoàn thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chuyến công tác hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung đề ra. Đoàn được phía bạn đón tiếp trọng thị, chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt chương trình. Qua các hoạt động, Đoàn có thêm thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về trao quyền kinh tế cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và tham gia phát triển kinh tế; chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; công tác phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình; cơ chế phối hợp giữa tổ chức phụ nữ với chính quyền và các cơ quan liên quan; và một số doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Quảng Đông trong lĩnh vực sản xuất ô tô và kinh doanh thương mại (ngành thời trang).

Đoàn tham quan Bảo tàng Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa hình thức hợp tác

Sáng ngày 17/9, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đồng chí Lê Thị Thủy Chủ tịch Hội LHPN Việt Nan đã chào xã giao đồng chí Thầm Di Cầm, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về Phụ nữ và Trẻ em của Quốc vụ viện Trung Quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa.

Tại buổi gặp, đồng chí Lê Thị Thủy đánh giá cao công tác bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển toàn diện phụ nữ của Ủy ban Công tác Phụ nữ và Trẻ em Quốc vụ viện Trung Quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa. Trong những năm qua, hợp tác giữa hai Hội ngày càng được mở rộng, cả ở cấp Trung ương và địa phương, nhất là các tổ chức phụ nữ tại các tỉnh biên giới hai nước đã tích cực thiết lập quan hệ, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước, đồng chí Lê Thị Thủy khẳng định, dưới sự định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, trong đó giao lưu nhân dân và quan hệ hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa có vai trò quan trọng. Đồng chí Lê Thị Thủy cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về tổ chức, chức năng và nhiệm vụ. Trong thời gian tới, Hội mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm trong một số lĩnh vực mà Trung Quốc có nhiều thế mạnh, trong đó gồm những vấn: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tham gia xây dựng và thực hiện chính sách liên quan phụ nữ và gia đình; phát huy vai trò của nữ trí thức, nữ doanh nhân và huy động nguồn lực xã hội cho công tác phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Đồng chí Thầm Di Cầm, Ủy viên Quốc vụ viện, Chủ tịch Hội LHPN Toàn quốc Trung Hoa, tiếp Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Đồng chí Lê Thị Thủy bày tỏ mong muốn hai Hội tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức hợp tác; duy trì các hoạt động giao lưu, hữu nghị; kết nối giữa các cấp Hội ở các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới; mở rộng giao lưu giữa phụ nữ trẻ, nữ trí thức, nữ doanh nhân và các tổ chức phụ nữ của hai bên; tiếp tục trao đổi, nghiên cứu ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới, qua đó tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Hội ngày càng thường xuyên, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển quan hệ hai Hội và hai nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Thầm Di Cầm hoan nghênh đồng chí Lê Thị Thủy đến thăm và làm việc tại Trung Quốc trên cương vị công tác mới, đánh giá cao quan hệ hợp tác hai Hội trong thời gian qua; đồng thời, cảm ơn đồng chí Lê Thị Thủy ngay sau khi xảy ra thảm họa sạt lở tại huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, đã thay mặt Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, gửi tới Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa, phụ nữ và nhân dân các vùng bị ảnh hưởng lời thăm hỏi chân thành và sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, khó khăn do thiên tai gây ra.

Đồng chí Thầm Di Cầm nhất trí thúc đẩy hợp tác về phụ nữ, trẻ em tại các khu vực khó khăn, vùng biên giới, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, kinh tế số, thương mại, kinh tế xanh, đào tạo nhân lực và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Đặc biệt, hai bên đều nhất trí khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Toàn quốc Trung Hoa, cũng như công tác phụ nữ, trẻ em, luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của Phu nhân hai đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai nước.

Đoàn làm việc với đồng chí Tôn Hải Yến (thứ 4 từ trái sang), Phó Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước đó, ngày 16/9, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc hội kiến với Phó trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Hải Yến. Tại buổi hội kiến, đồng chí Lê Thị Thủy bày tỏ vui mừng có dịp trao đổi một số vấn đề liên quan công tác đối ngoại nhân dân và vai trò của các tổ chức phụ nữ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị của hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định đối ngoại nhân dân không chỉ là hoạt động giao lưu, mà còn là một phương thức góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và tình cảm giữa nhân dân hai nước. Đồng chí Lê Thị Thủy mong muốn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, gắn kết chặt chẽ hơn hoạt động của các tổ chức phụ nữ với công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời mở rộng thêm các kênh giao lưu phù hợp của các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ, nữ trí thức và nữ doanh nhân. Đồng chí Tôn Hải Yến đánh giá các nội dung, công việc mà hai bên có thể triển khai phối hợp trong thời gian tới có nhiều tiềm năng. Đồng thời cho rằng, công tác phụ nữ không chỉ gói gọn trong phạm vi nội địa từng quốc gia mà còn mở ra tầm nhìn toàn cầu, đóng góp tích cực cho sự phát triển của phong trào phụ nữ thế giới. Hy vọng hai bên sẽ cùng đẩy mạnh phối hợp bảo vệ quyền lợi phụ nữ, tăng cường giao lưu song phương, đồng chí Tôn Hải Yến nhấn mạnh, việc hợp tác chặt chẽ sẽ giúp phục vụ và bảo vệ tốt hơn các quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ hai quốc gia.

Đoàn thăm Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

5 nhóm nội dung cho định hướng hợp tác

Cuộc hội đàm với Hội LHPN Toàn quốc Trung Hoa diễn ra trong không khí hữu nghị, cởi mở, thiết thực, hai bên trao đổi về kết quả hợp tác thời gian qua và định hướng hợp tác trong giai đoạn mới. Hai bên đề xuất nghiên cứu xây dựng Biên bản ghi nhớ hợp tác trên 05 nhóm nội dung trọng tâm: (1) Nâng cao năng lực cho phụ nữ, đặc biệt là năng lực số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo; (2) Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ; (3) Hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng học đường, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; bảo vệ phụ nữ, trẻ em trên môi trường mạng; (4) Giao lưu, phát huy vai trò của phụ nữ trẻ, nữ trí thức; đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ, phụ nữ; tăng cường hợp tác giữa Học viện Phụ nữ hai nước đặc biệt là các hoạt động thuộc Trung tâm Toàn cầu về Phát triển năng lực phụ nữ thuộc Học viện Nữ sinh Trung Hoa; (5) Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai bên thống nhất tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để tiến tới ký kết Văn bản hợp tác (MOU) trong thời gian tới, đồng thời Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã mời Chủ tịch Hội và Đoàn đại biểu Hội LHPN Toàn quốc Trung Hoa sang thăm Việt Nam trong năm 2027 nhằm tiếp tục trao đổi, thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác giữa hai tổ chức. Trước mắt, hai bên sẽ nghiên cứu một số hoạt động giao lưu, hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm hoặc một số hoạt động/dự án nhỏ hỗ trợ phụ nữ.

Đoàn cũng trao đổi, đề xuất Hội LHPN toàn quốc Trung Hoa phân bổ các chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam theo các chương trình của Trung tâm Toàn cầu về Phát triển năng lực phụ nữ, qua đó giúp cán bộ Hội tiếp cận kinh nghiệm của Trung Quốc trong công tác phụ nữ, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của hai bên; đề xuất Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc cùng hỗ trợ để hiện thực hóa mong muốn trên.

Lãnh đạo thành phố Quảng Châu chiêu đãi đoàn

Tại các cuộc tiếp đoàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu cũng chia sẻ các thành tựu phát triển, và hoạt động của Hội Phụ nữ địa phương. Chủ tịch Hội bày tỏ mong muốn mời Hội Phụ nữ hai địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu hợp tác, qua đó góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu giữa phụ nữ và nhân dân hai nước. Cũng trong thời gian tại Quảng Đông, Đoàn được bố trí tham quan Phòng trưng bày của Tập đoàn XPENG (doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực xe điện thông minh, trí tuệ nhân tạo và công nghệ di chuyển thông minh) và Tập đoàn Công nghiệp Hải Hoa (doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giày dép và phát triển thương hiệu), qua đó có thêm góc nhìn thực tiễn về những thành tựu và mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và phát triển thương hiệu.

Chuyến công tác đã góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai Hội, đồng thời mở ra một số hướng hợp tác mới thiết thực, khả thi, phù hợp với yêu cầu và định hướng công tác phụ nữ của hai nước trong giai đoạn mới; qua đó tăng cường giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa phụ nữ và nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.

* Một số hình ảnh trong chuyến thăm

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy viết Sổ lưu bút tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy gặp gỡ, trao đổi với Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông.

Tham quan Phòng trưng bày Tập đoàn XPENG tại Quảng Châu

Tham quan Tập đoàn Công nghiệp Hải Hoa tại Quảng Châu