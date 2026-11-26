Việt Nam trong tầm vóc hợp tác châu Á - Thái Bình Dương
Trải qua nhiều thập niên tham gia và đóng góp cho Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, trách nhiệm và có nhiều đóng góp thực chất vào tiến trình liên kết khu vực. Đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 là một dấu mốc của Việt Nam, đồng thời cũng thể hiện vị thế, uy tín và tầm vóc hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-trong-tam-voc-hop-tac-chau-a-thai-binh-duong-246261126174950147.htm