Du khách Trung Quốc tại một quán cà phê trên đường Đồng Khởi, TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo báo cáo của China Trading Desk, công ty công nghệ tiếp thị có trụ sở tại Singapore, du khách Trung Quốc đại lục dự kiến thực hiện 182,9 triệu chuyến đi nước ngoài trong năm 2026, tăng 8,9% so với năm trước. Tuy nhiên, tổng chi tiêu được dự báo giảm 4,3%, xuống còn 242,9 tỷ USD.

Đây là sự đảo chiều đáng chú ý sau khi mức chi tiêu tăng khoảng 1% trong năm 2025 và tăng mạnh 29% vào năm 2024.

Số liệu từ Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc cũng phản ánh xu hướng này. Trong 9 tháng đầu năm, chi tiêu cho hoạt động du lịch nước ngoài đạt 181,6 tỷ USD, giảm khoảng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hành khách làm thủ tục vào ga tại ga tàu Hán Khẩu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ngày đầu tiên của "tuần lễ vàng" dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc hồi tháng 10. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Đi nhiều, chi ít

Ông Subramania Bhatt, Giám đốc điều hành China Trading Desk, nhận định sự sụt giảm chi tiêu không đồng nghĩa với việc người Trung Quốc mất hứng thú du lịch quốc tế. Thay vào đó, họ đang thay đổi cách lựa chọn điểm đến và phân bổ ngân sách.

Theo ông, người tiêu dùng vẫn thận trọng với những khoản chi không thiết yếu trong bối cảnh niềm tin vào triển vọng kinh tế suy yếu.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chịu sức ép từ thị trường bất động sản trầm lắng, những lo ngại về việc làm và nhu cầu tiêu dùng yếu. Doanh số bán lẻ tháng 10 chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo 1,07% của các nhà kinh tế.

Khách Trung Quốc trải nghiệm du lịch tại trung tâm TP.HCM hồi tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trước tình hình này, du khách Trung Quốc ngày càng ưu tiên những điểm đến gần, chuyến đi ngắn ngày và chi phí hợp lý. Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Hàn Quốc nằm trong số những lựa chọn phổ biến.

Không chỉ thay đổi điểm đến, du khách còn linh hoạt hơn trong việc xây dựng lịch trình và cân nhắc kỹ các khoản chi. Theo China Trading Desk, họ chú trọng đến trải nghiệm thực tế, sự thuận tiện và mức độ xứng đáng của số tiền bỏ ra.

Xu hướng này cũng thể hiện rõ trong hoạt động mua sắm. Khi hàng hóa quốc tế ngày càng dễ tiếp cận qua các nền tảng trực tuyến, du khách không còn nhất thiết phải mua sắm nhiều trong mỗi chuyến đi.

Khảo sát 15.135 người do China Trading Desk thực hiện vào tháng 9 cũng cho thấy một số du khách gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm hoặc thương hiệu mong muốn tại các cửa hàng miễn thuế.

Bà Sienna Parulis-Cook, Giám đốc công ty tiếp thị du lịch Dragon Trail International, cho rằng lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản sụt giảm trong năm qua cũng có thể góp phần kéo giảm tổng chi tiêu du lịch nước ngoài, bởi quốc gia này từng là điểm đến mua sắm hàng đầu của du khách Trung Quốc.

Việt Nam hưởng lợi từ xu hướng du lịch tiết kiệm

Việc du khách Trung Quốc ưu tiên những chuyến đi gần, chi phí hợp lý mở ra cơ hội cho ngành du lịch Việt Nam, khi đây tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng nhất.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với khoảng 5,3 triệu lượt, chiếm gần 25% tổng lượng khách quốc tế.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Tính đến hết tháng 10, Việt Nam đón gần 4,4 triệu lượt khách Trung Quốc, tiếp tục dẫn đầu các thị trường gửi khách quốc tế, vượt Hàn Quốc với khoảng 3,4 triệu lượt.

Lợi thế về khoảng cách địa lý, kết nối giao thông và chi phí du lịch hợp lý giúp Việt Nam phù hợp với xu hướng lựa chọn điểm đến mới của khách Trung Quốc.

Tuy nhiên, lượng khách tăng không đồng nghĩa với doanh thu du lịch tăng tương ứng, nhất là khi du khách ngày càng thận trọng trong chi tiêu.

Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng cũng đặt ra bài toán cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung thu hút số lượng khách, các điểm đến cần chú trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ có giá trị trải nghiệm phù hợp với ngân sách của du khách.

Theo ông Bhatt, chi tiêu du lịch nước ngoài của người Trung Quốc có thể dần ổn định trong năm 2027. Song, sự phục hồi bền vững vẫn phụ thuộc vào niềm tin của người tiêu dùng và nhu cầu đối với những chuyến đi đường dài.