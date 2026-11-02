Việt Nam trong mạng lưới thương mại Á - Âu: Cơ hội nâng tầm kết nối

Ông Björn Koslowski, Phó Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) nhận định, nhu cầu về vận tải, kho bãi và các dịch vụ logistics đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Lý do là nhờ dòng vốn đầu tư nước ngoài, hội nhập thương mại sâu rộng, cơ cấu dân số thuận lợi, sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và các dự án hạ tầng quy mô lớn tiếp tục là những động lực quan trọng của kinh tế Việt Nam.

Một thay đổi quan trọng khác là vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp trong nước. “Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị có thể tạo thêm điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đồng thời mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp logistics và dịch vụ công nghiệp”, ông Björn Koslowski nhấn mạnh tại Hội nghị Logistics Summit 2.0.

Kết nối hạ tầng, mở rộng hợp tác quốc tế

Các doanh nghiệp quốc tế cũng đánh giá, để khai thác tốt hơn những cơ hội từ hội nhập thương mại, đầu tư hạ tầng và tăng cường kết nối quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam.

Các chuyên gia, doanh nghiệp nước ngoài trao đổi tại Hội nghị Logistics Summit 2.0, tháng 10-2026. Ảnh: AHK

Hơn 60 tỷ USD vốn đầu tư dành cho các dự án logistics đang được triển khai hoặc lên kế hoạch, trong đó có các dự án như Sân bay quốc tế Long Thành, Sân bay quốc tế Gia Bình, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và đề xuất tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Khi được triển khai đồng bộ, các dự án này sẽ góp phần mở rộng năng lực vận chuyển hàng hóa, tăng kết nối giữa các trung tâm sản xuất với cảng biển và sân bay, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các tuyến thương mại quốc tế, theo Phó Trưởng đại diện AHK Việt Nam.

Quan trọng hơn, hệ thống hạ tầng kết nối hiệu quả có thể giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Triển vọng này cũng mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Đức. Doanh nghiệp Đức hiện có khoảng 620 dự án đầu tư và 120 nhà máy công nghiệp tại Việt Nam, theo AHK.

"Khi các doanh nghiệp Đức tiếp tục đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Việt Nam không chỉ là địa điểm sản xuất tiềm năng mà còn là thị trường có nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ logistics, vận tải và kết nối công nghiệp", ông Björn Koslowski cho biết.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp quốc tế cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tiêu chuẩn quản trị, công nghệ và kinh nghiệm vận hành chuỗi cung ứng tiên tiến.

Công nghệ và dữ liệu giúp doanh nghiệp giảm chi phí

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá cước vận tải, quy định thương mại, nguồn cung liên tục biến động, doanh nghiệp Việt cũng cần cải thiện khả năng kiểm soát chi phí, theo dõi hàng hóa và chủ động điều chỉnh phương án vận chuyển.

Ông Andreas Meier, Trưởng nhóm Thu mua của Pacovis Group, nhấn mạnh vai trò của việc minh bạch chi phí, cải thiện quy trình và thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động logistics. Đây là những bước đi thiết thực giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa duy trì chất lượng dịch vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Trong khi đó, bà Latina Tran, Giám đốc Phát triển Kinh doanh HDS Services Vietnam đưa ra 3 giải pháp để doanh nghiệp xây dựng chuỗi cung ứng thông minh, có khả năng thích ứng tốt hơn: Chủ động chuẩn bị phương án vận tải và tuyến đường thay thế; tăng tính minh bạch trong toàn chuỗi cung ứng; thường xuyên rà soát hiệu quả hoạt động.

Những giải pháp này đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp tham gia các tuyến thương mại Á - Âu, nơi hoạt động vận chuyển thường đi qua nhiều quốc gia và chịu tác động từ sự khác biệt về quy định, hạ tầng cũng như điều kiện thị trường.

Nhìn chung, các doanh nghiệp, đại diện quốc tế khẳng định, kết hợp đầu tư hạ tầng với hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ và quản trị minh bạch sẽ giúp Việt Nam giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế hiệu quả, bền vững hơn.