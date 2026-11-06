Việt Nam trong bức tranh hình thành các trung tâm tài sản mới

Hội An (Đà Nẵng) xếp thứ 15 trong bảng xếp hạng châu Á-Thái Bình Dương về các điểm đến thu hút. (Ảnh: CTV)

Trong bảng xếp hạng châu Á-Thái Bình Dương, thành phố Singapore (Singapore), Hong Kong (Trung Quốc) và Tokyo (Nhật Bản) dẫn đầu. Việt Nam cũng có hai đại diện trong Top 16, với Hội An xếp thứ 15 và Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 16. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của một thị trường có thể được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh, thay vì chỉ dựa trên quy mô kinh tế hay mức độ tập trung vốn.

Báo cáo xác định Việt Nam cùng Ấn Độ là những thị trường có tiềm năng tiếp tục tạo lập tài sản thông qua các lĩnh vực như khởi nghiệp, công nghệ, sản xuất, dịch vụ tài chính và bất động sản. Sự phát triển của những lĩnh vực này góp phần mở rộng nguồn tài sản mới, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong bức tranh các trung tâm tài sản tại châu Á-Thái Bình Dương.

Tiềm năng tạo lập tài sản cũng đặt Việt Nam trước những cơ hội mới trong việc thu hút cá nhân, doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế. Khi nhóm khách hàng này ngày càng có khả năng phân bổ hoạt động kinh doanh, nơi sinh sống và tài sản tại nhiều quốc gia, nhu cầu đối với thị trường bất động sản cũng trở nên đa dạng hơn.

Chỉ số các trung tâm tài sản thế hệ mới Savills: Những thị trường hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương (Nguồn: Savills)

Bên cạnh mục tiêu đầu tư, nhóm người sở hữu tài sản mới còn cân nhắc môi trường kinh doanh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống khi lựa chọn nơi sinh sống. Điều này mở rộng yêu cầu đối với thị trường bất động sản: không chỉ cung cấp sản phẩm phù hợp mà còn cần có hạ tầng và hệ thống dịch vụ đáp ứng nhu cầu dài hạn của nhóm khách hàng quốc tế.

Chia sẻ cùng chúng tôi, bà Đỗ Thị Hương, Giám đốc toàn quốc bộ phận kinh doanh nhà ở và văn phòng riêng của Savills Việt Nam nhận định: khi tài sản ngày càng được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và dịch chuyển giữa các thế hệ, tiêu chí lựa chọn nơi sinh sống và đầu tư của nhóm người sở hữu tài sản mới cũng trở nên đa dạng hơn.

Theo bà Hương, bên cạnh nền tảng kinh tế và môi trường kinh doanh, chất lượng sống, khả năng kết nối quốc tế và các dịch vụ hỗ trợ cũng ngày càng có vai trò quan trọng. Điều này đặt ra yêu cầu cho các thị trường bất động sản không chỉ tạo ra cơ hội đầu tư, mà còn cần phát triển những điều kiện phù hợp để thu hút và duy trì nhóm cư dân, doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, bà Hương cũng cảnh báo, sức hấp dẫn của một thị trường không đồng nghĩa với hiệu quả đầu tư của mọi loại hình bất động sản. Triển vọng dài hạn vẫn phụ thuộc vào quy hoạch, pháp lý, chất lượng phát triển, năng lực vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Có thể thấy, sự dịch chuyển của tài sản toàn cầu đang mở rộng cách nhìn nhận về sức hấp dẫn của các thị trường bất động sản. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng cơ hội đầu tư hay lợi thế kinh tế, các trung tâm tài sản ngày càng cần kết hợp năng lực tạo lập tài sản với môi trường sống, hạ tầng và hệ thống dịch vụ. Đây cũng là những yếu tố góp phần định hình vị thế của các thị trường trong bối cảnh thế hệ người sở hữu tài sản mới ngày càng có khả năng dịch chuyển xuyên biên giới.