Việt Nam trở thành thị trường giàu tiềm năng của ngành điện tử và thiết bị thông minh

Thị trường điện tử và thiết bị gia dụng Việt Nam đang ghi nhận nhiều dư địa phát triển nhờ xu hướng nâng cấp tiêu dùng và sự mở rộng của các kênh phân phối trực tuyến. Nhu cầu đối với các sản phẩm điện tử tiêu dùng 3C, thiết bị nhà thông minh và đồ gia dụng nhỏ ngày càng tăng, tạo cơ hội cho cả doanh nghiệp sản xuất, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại IEAE Hanoi 2026. Ảnh: PV

Cùng với sự phát triển của thị trường tiêu dùng, Việt Nam cũng ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp quốc tế trong hoạt động tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tổ chức chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, các mô hình hợp tác không chỉ dừng ở nhập khẩu thành phẩm mà đang mở rộng sang cung ứng linh kiện, gia công, sản xuất theo thiết kế và thương hiệu riêng (OEM, ODM).

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để đa dạng hóa nguồn hàng, tiếp cận các dòng sản phẩm và công nghệ mới, đồng thời giảm bớt chi phí, thời gian trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Việc hợp tác trực tiếp với nhà sản xuất cũng giúp các nhà phân phối, nhà bán lẻ linh hoạt hơn trong lựa chọn nguồn cung, đáp ứng nhanh sự thay đổi của thị hiếu tiêu dùng.

Một xu hướng đáng chú ý khác là sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa hoạt động cung ứng linh kiện và sản xuất điện tử, điện gia dụng. Các nhà cung cấp quốc tế đang mở rộng danh mục sản phẩm từ linh kiện cơ bản đến các bộ phận tích hợp thuộc lĩnh vực điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng thông minh và viễn thông. Điều này mở ra thêm cơ hội hợp tác cho các nhà máy lắp ráp, doanh nghiệp sản xuất và đơn vị cung ứng trong nước, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất điện tử tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc một số doanh nghiệp nước ngoài phát triển năng lực sản xuất ngay tại Việt Nam cũng tạo thêm lợi thế cho chuỗi cung ứng. Sản xuất gần thị trường tiêu thụ giúp rút ngắn thời gian giao hàng, tối ưu chi phí logistics và tăng tính linh hoạt trong đáp ứng đơn hàng.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà sản xuất và nhà cung cấp quốc tế ngày càng trở nên thiết thực. Không chỉ tìm kiếm nguồn hàng, doanh nghiệp còn quan tâm đến năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, khả năng cung ứng ổn định và cơ hội hợp tác lâu dài.

Một trong những hoạt động kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực này là Triển lãm Quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE Hanoi 2026), tổ chức từ ngày 5 - 7/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Với quy mô trưng bày hơn 20.000 m2, triển lãm quy tụ trên 300 doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm điện tử tiêu dùng, thiết bị thông minh, đồ gia dụng và linh kiện điện tử tới người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình kết nối giao thương B2B được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhà cung cấp, nhà phân phối và đối tác hợp tác.