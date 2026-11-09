Việt Nam trở thành điểm sáng trong dòng chảy du lịch toàn cầu

Ảnh minh họa: Vietnamtourism

Nền tảng truyền thông du lịch toàn cầu Travel & Tour World (Mỹ) mới đây đã đăng bài phân tích của tác giả Srishty Mishra, nêu rõ: Môi trường du lịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chuyển đổi thành công từ giai đoạn phục hồi sang cạnh tranh mạnh mẽ.

Điển hình, Việt Nam đã vượt qua các mốc về du lịch thời trước đại dịch với tốc độ ngoạn mục, nhờ các chính sách đột phá về thị thực cùng nỗ lực thúc đẩy quá trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data) trong toàn bộ hệ sinh thái du lịch. Đồng thời phát huy sức cuốn hút của cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và cơ sở hạ tầng du lịch đang phát triển nhanh chóng.

Cũng theo trang Travel and Tour World, châu Âu đang nổi lên như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch quốc tế của Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm, châu Âu đóng góp thêm khoảng 1,09 triệu lượt khách so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng khoảng 992.000 lượt của châu Á, dù châu Á vẫn là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam.

Việt Nam đã vượt qua các mốc về du lịch thời trước đại dịch với tốc độ ngoạn mục. Ảnh: Travel to Vietnam

Diễn biến này cho thấy Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn khách quốc tế, giảm sự phụ thuộc vào các thị trường lân cận. Nga hiện là thị trường khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu, với khoảng 1,25 triệu lượt trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng tới 150% so với cùng kỳ. Một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể: Ba Lan: tăng 45,8%. Thụy Sĩ: tăng 23,1%. Cộng hòa Czech: tăng 21,9%. Thụy Điển: tăng 21,4%...

Lượng khách châu Âu gia tăng tạo thêm cơ hội cho các hãng hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và doanh nghiệp lữ hành. Những điểm đến biển như Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang có lợi thế thu hút du khách nghỉ dưỡng dài ngày. Trong khi đó, Hà Nội, TP.HCM, Huế và Hội An hấp dẫn những người muốn khám phá văn hóa, lịch sử và kiến trúc. Vịnh Hạ Long, Ninh Bình và đồng bằng sông Cửu Long cũng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho khách quốc tế.

Bên cạnh đó, chính sách miễn thị thực cho công dân một số nước châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Anh, Italy và Tây Ban Nha, giúp giảm thủ tục nhập cảnh và tăng sức hấp dẫn của Việt Nam. Tuy nhiên, theo bài viết, lượng khách tăng chưa đồng nghĩa với mức chi tiêu bình quân của du khách tăng tương ứng. Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện kết nối hàng không và bảo vệ các giá trị văn hóa, thiên nhiên.

Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn khách quốc tế, giảm sự phụ thuộc vào các thị trường lân cận. Ảnh: Aadam Holidays

Trong khi đó, theo báo cáo Theo dõi Du lịch Thường niên 2026 của Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA), du lịch tại khu vực đang tiến gần đến sự phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Lượng khách quốc tế tại 44 điểm đến trong khu vực đã đạt 239 triệu lượt trong những tháng đầu năm 2026, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2025 và đưa lượng khách đạt mức 96,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, Việt Nam và Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ khi khách quốc tế lần lượt tăng 14,9% và 21,4% so với cùng kỳ năm trước, PATA ghi nhận số liệu đến tháng 6/2026. Kết quả này trái ngược với sự chững lại tại một số thị trường lâu đời. Mỹ ghi nhận 27 triệu lượt khách quốc tế, giảm 1,0% so với cùng kỳ, trong khi Thái Lan đạt 15,9 triệu lượt, giảm 4,9%.

PATA nhận định rằng giai đoạn tăng trưởng tiếp theo sẽ không chỉ dừng lại ở việc khôi phục về số lượng du khách. Hiệp hội này khuyến nghị các điểm đến cần đa dạng nguồn khách. Những điểm đến có khả năng thu hút du khách từ nhiều thị trường nguồn khác nhau, đồng thời khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, sẽ có vị thế thuận lợi hơn.

Thực tế, với 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam còn cần đón thêm khoảng 5,5 triệu lượt khách trong hai tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu 25 triệu lượt. Áp lực tăng trưởng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến thị trường, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ trong giai đoạn nước rút.

Với 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng năm 2026, du lịch Việt Nam còn cần đón thêm khoảng 5,5 triệu lượt khách trong hai tháng cuối năm. Ảnh: Multi-country Asia Tour

Từ nay đến cuối năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá tại những thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga. Qua đó, tăng cường thu hút khách trong ngắn hạn, đồng thời củng cố thị trường và tạo nền tảng tăng trưởng cho năm 2027.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch năm 2026 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) đã tổ chức Không gian du lịch Việt Nam và các hoạt động bên lề tại hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2026 tại Vương quốc Anh.

Theo đó, từ góc độ doanh nghiệp lữ hành, ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, cho rằng việc tham gia các hội chợ quốc tế không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mà còn tạo cơ hội tiếp cận trực tiếp đối tác, cập nhật nhu cầu thị trường và phát triển sản phẩm.

“Quốc tế hóa thương hiệu không chỉ là mở rộng sự hiện diện tại các thị trường nước ngoài, mà còn là quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển quan hệ đối tác và đưa những giá trị đặc sắc của du lịch Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu”, ông Cao Văn Chóng chia sẻ.

Tương tự, công ty Vietravel thúc đẩy kết nối sản phẩm du lịch hai chiều; đồng thời giới thiệu các điểm đến đa dạng của Việt Nam thông qua không gian quảng bá chung cùng ngành du lịch Tuyên Quang và Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình). Vietravel chú trọng phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chuyên biệt hóa trải nghiệm và gia tăng chiều sâu văn hóa, phù hợp với thị trường Anh và châu Âu – nhóm khách chất lượng cao và quan tâm đến du lịch bền vững.

Không gian du lịch Việt Nam và các hoạt động bên lề tại hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2026. Ảnh: Saigontourist, Vietravel

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Tiếp thị truyền thông Vietravel, cho biết sự phối hợp giữa doanh nghiệp – ngành du lịch địa phương – ban quản lý danh thắng tại WTM London 2026 cho thấy cách tiếp cận mới trong xúc tiến du lịch: Nhà nước điều phối, doanh nghiệp kết nối thị trường và phát triển sản phẩm, địa phương cung cấp giá trị tài nguyên và bản sắc điểm đến, còn đối tác quốc tế cùng tham gia hoàn thiện chuỗi dịch vụ.

Mô hình liên kết này mở ra cơ hội đưa sản phẩm du lịch Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường toàn cầu, đồng thời mang những chuẩn mực và trải nghiệm quốc tế đến gần hơn với du khách Việt Nam.