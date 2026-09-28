Việt Nam - Triều Tiên: Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống

Thông tin từ Bộ Quốc phòng, sáng 28/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Thượng tướng Ryo Chol Ung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên, nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thượng tướng Ryo Chol Ung.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam và Triều Tiên có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Đại tướng nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội nhân dân Triều Tiên dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn, nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, ký năm 2025. Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai thuận lợi, đạt kết quả thiết thực.

Quang cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Ryo Chol Ung cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn. Ông cho biết, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa hơn nữa những nội dung hợp tác đã thống nhất trong Ý định thư.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Ryo Chol Ung chụp ảnh cùng các đại biểu.

Thượng tướng Ryo Chol Ung mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, qua đó góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên ngày càng thực chất, hiệu quả.