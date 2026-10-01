Việt Nam triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng trong tháng 10

Tổng thống Panama sẽ thăm chính thức Việt Nam

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 1/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026.

Thông tin tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 1/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Panama tiếp tục phát triển tích cực thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc ở các cấp, trong đó có cấp cao.

Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định, với nhiều mặt hàng được hai nước xuất khẩu sang thị trường của nhau, có tính bổ trợ.

Về tiềm năng hợp tác trong thời gian tới, hai nước có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, hậu cần cảng biển, ngân hàng, giáo dục và đào tạo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Panama José Raúl Mulino sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng một số hoạt động quan trọng khác.

Thúc đẩy ngoại giao nghị viện và quan hệ với châu Phi

Một hoạt động đối ngoại đáng chú ý khác được thông tin tại họp báo là việc Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tại Arusha, Tanzania; tiến hành một số hoạt động song phương tại Tanzania và thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi trong tháng 10.

Đại hội đồng IPU lần thứ 153 có chủ đề chính “Tăng cường quản trị tốt và trao quyền cho cộng đồng thông qua tính bao trùm, lòng tin và cơ hội cho tất cả”. Đại hội đồng dự kiến thông qua nghị quyết về phát triển xã hội bao trùm và trao quyền cho người khuyết tật; Hội đồng Điều hành IPU cũng sẽ bầu Chủ tịch IPU nhiệm kỳ 2026-2029.

Theo Bộ Ngoại giao, hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và các nước châu Phi không ngừng phát triển, trở thành một kênh hợp tác quan trọng thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và châu Phi, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Các bên thường xuyên trao đổi đoàn, phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Đối với Tanzania, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1965. Việt Nam hiện là một trong những nước có đầu tư lớn tại Tanzania với liên doanh viễn thông Halotel.

Trong khi đó, quan hệ Việt Nam - Nam Phi đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2025. Nam Phi đồng thời là một trong những đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi.

Trong chuyến công tác, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự kiến tham dự lễ khai mạc, phát biểu tại phiên toàn thể Đại hội đồng IPU 153; tiếp xúc với lãnh đạo IPU và trưởng đoàn nghị viện các nước, đồng thời có các hoạt động đối ngoại tại Tanzania và Nam Phi.

Cũng tại họp báo thường kỳ ngày 1/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông báo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania, tiến hành một số hoạt động song phương tại Tanzania và thăm chính thức Nam Phi từ ngày 1-8/10. Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip và Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Annelie Lotriet.