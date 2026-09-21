Việt Nam triển khai ngay việc miễn hợp pháp hóa giấy tờ công của nước ngoài

Giảm nhiều thủ tục

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao, mỗi năm có khoảng gần 700.000 lượt giấy tờ công qua lại giữa Việt Nam và nước ngoài. Với công ước Apostille, loại giấy tờ này chỉ cần một nước chứng nhận.

Tuy nhiên, để một loại giấy tờ, như bằng đại học, muốn được trường nước ngoài chấp nhận phải qua thủ tục ở cả hai đầu: chứng nhận trong nước, rồi xác nhận tiếp tại cơ quan đại diện của nước sẽ dùng. Chiều ngược lại cũng tương tự.

Bộ Ngoại giao thông tin, Việt Nam đã được các nước công nhận là thành viên mới với sự chấp thuận của tuyệt đại đa số quốc gia thành viên, trong đó có hầu hết những nước có nhiều giấy tờ qua lại với Việt Nam như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc…

Sau khi Công ước có hiệu lực, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ không còn phải hợp pháp hóa lãnh sự đối với những giấy tờ công thuộc phạm vi Công ước được miễn, do các quốc gia thành viên có quan hệ áp dụng với Việt Nam cấp.

Với việc thực thi công ước, những người phải đi qua nhiều khâu chỉ để hoàn tất một bộ giấy tờ như du học sinh, người lao động, người Việt Nam ở nước ngoài, người kết hôn có yếu tố nước ngoài sẽ được hưởng lợi. Với doanh nghiệp, hồ sơ được xử lý nhanh hơn đồng nghĩa với việc dự án, hợp đồng cũng có thể được triển khai nhanh hơn.

Tiếp tục rút ngắn quy trình và thời gian xử lý

Chính phủ đã ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Công ước và có hiệu lực cùng thời điểm Công ước có hiệu lực tại Việt Nam, bảo đảm không có khoảng trống giữa cam kết quốc tế và pháp luật trong nước. Sau đó, Bộ Ngoại giao hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện triển khai. Tính đến ngày 15-9, Cơ quan cấp chứng nhận Apostille của Việt Nam đã tiếp nhận 620 hồ sơ và cấp 4.517 chứng nhận Apostille.

Cùng với việc từng bước triển khai chứng nhận Apostille điện tử và phân cấp thẩm quyền cấp chứng nhận cho địa phương, cơ chế mới sẽ tiếp tục được đơn giản hóa trong thời gian tới, qua đó, rút ngắn quy trình và thời gian xử lý, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

- Công ước Apostille áp dụng giữa Việt Nam và 125 quốc gia thành viên có quan hệ áp dụng với Việt Nam kể từ ngày 11-9-2026 - Cơ quan cấp chứng nhận Apostille của Việt Nam: Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ TPHCM. - Tra cứu thông tin: https://www.hcch.net/ → chọn “English” → Instruments → 1961 Apostille Convention