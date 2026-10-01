Việt Nam triển khai 3 tầng phối hợp cho Năm APEC 2027

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Linh

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp”.

Tiếp nối hội thảo đầu tiên diễn ra vào tháng 4/2026, chương trình lần này tập trung vào công tác tổ chức, điều hành và phối hợp, với sự tham gia của các bộ, ngành, tiểu ban APEC 2027 và địa phương. Ban Thư ký APEC quốc tế cùng đối tác cũng tham gia chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ quá trình chuẩn bị.

Nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Cùng với đó, Việt Nam triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.

Trong tiến trình này, APEC và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giữ vị trí quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định đăng cai Năm APEC 2027 là một nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Việt Nam từ nay đến năm 2030. Vì vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức cần tương xứng với ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện.

Toàn cảnh Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp”. Ảnh: Việt Linh.

Theo Thứ trưởng, chuẩn bị chu đáo và tổ chức chuyên nghiệp sẽ thể hiện trách nhiệm, năng lực của nước chủ nhà, góp phần củng cố lòng tin, tạo thuận lợi cho đối thoại và hợp tác giữa các thành viên, hướng tới những kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng hoan nghênh sự vào cuộc tích cực, chủ động của các địa phương, đồng thời nhấn mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của từng địa phương gắn với bảo đảm sự thống nhất trong phối hợp với các cơ quan Trung ương là yếu tố quan trọng đối với thành công của Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, các tiểu ban, bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm xử lý và quyết định kịp thời những vấn đề phát sinh.

Theo Thứ trưởng, mỗi sự kiện APEC cũng là cơ hội để quảng bá tiềm năng kinh tế, con người, văn hóa và những nét đặc sắc của từng địa phương, qua đó góp phần giới thiệu một Việt Nam năng động, giàu bản sắc và ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Ba tầng phối hợp cho Năm APEC 2027

Trao đổi với báo chí bên lề hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết việc chủ trì APEC 2027 là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương lớn của đất nước. Việt Nam đặt ra hai mục tiêu quan trọng khi đảm nhận vai trò này.

Trước hết, Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APEC, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tăng cường năng suất, tạo cơ hội kinh doanh và việc làm cho người dân trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mục tiêu thứ hai là thông qua việc đăng cai APEC 2027, Việt Nam thể hiện vai trò có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Các địa phương đăng cai sự kiện APEC cũng có cơ hội giới thiệu văn hóa, con người và các địa danh của mình tới các đại biểu, đối tác quốc tế.

“Chính vì thế, để thực hiện hai mục tiêu đó, công tác phối hợp hết sức quan trọng”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ trao đổi với phóng viên bên lề sự kiện. Ảnh: Việt Linh.

Theo Thứ trưởng, công tác phối hợp và điều phối trong Năm APEC 2027 được triển khai ở ba tầng.

Tầng thứ nhất là phối hợp ở cấp Trung ương. Việt Nam có Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban Thư ký Quốc gia APEC và 5 tiểu ban phụ trách các lĩnh vực an ninh, vật chất - hậu cần, văn hóa - tuyên truyền, nội dung và lễ tân.

Tầng thứ hai là phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với địa phương trong quá trình tổ chức các sự kiện APEC.

Tầng thứ ba là phối hợp giữa Việt Nam với tư cách nước chủ nhà APEC 2027 với Ban Thư ký APEC quốc tế và các thành viên APEC.

“Ba tầng phối hợp đó nếu được triển khai nhuần nhuyễn và hiệu quả sẽ giúp các chương trình, sự kiện APEC vận hành đồng bộ, với nỗ lực và sự điều phối ở mức cao nhất trong năm 2027”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, Bộ Ngoại giao xác định chuẩn bị và tổ chức APEC 2027 là nhiệm vụ đối ngoại hết sức quan trọng, đồng thời xây dựng bộ máy tổ chức với sự phân công trách nhiệm cụ thể.

Việt Nam huy động các cán bộ có kinh nghiệm về ngoại giao đa phương, đặc biệt những người từng tham gia tổ chức các kỳ APEC trước đây. Các cán bộ từng tham gia các tiểu ban và Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong công tác chuẩn bị lần này.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho rằng mỗi lần đăng cai APEC lại có sự khác nhau về quy mô, kỳ vọng và bối cảnh khu vực. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, kỹ năng là yêu cầu quan trọng.

Việt Nam cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thư ký APEC quốc tế và các thành viên APEC. Theo Thứ trưởng, các thành viên kỳ vọng Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò chủ động, phát huy vị thế của một thành viên có ảnh hưởng trong APEC và kinh nghiệm của một trong số ít thành viên đã hai lần đăng cai APEC.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại sự kiện. Ảnh: Việt Linh.

“Việc cán bộ của chúng ta tham gia công tác tổ chức APEC không chỉ nhằm bảo đảm một năm APEC thành công. Đây còn là một dịp rất quan trọng để chúng ta nâng tầm năng lực và trình độ của cán bộ hội nhập của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, giai đoạn phát triển mới của đất nước”, ông nói.

Mỹ và Ban Thư ký APEC đồng hành

Phát biểu tại hội thảo, Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Courtney Beale khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với vai trò và vị thế ngày càng gia tăng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Theo bà, hai lần Việt Nam đăng cai thành công Năm APEC vào năm 2006 và 2017 đã khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và dẫn dắt của Việt Nam.

Phó Đại sứ tin tưởng Năm APEC Việt Nam 2027 sẽ là cơ hội để Việt Nam thể hiện tầm nhìn và vai trò chủ động, thúc đẩy các kết quả hợp tác thiết thực cho khu vực.

Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Courtney Beale phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Linh.

Bà Courtney Beale khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức trong thời gian tới, hướng tới Năm APEC 2027 hiệu quả, thành công.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Eduardo Pedrosa nhấn mạnh trong bối cảnh môi trường kinh tế khu vực và quốc tế đang có những chuyển biến nhanh chóng, APEC tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tạo dựng không gian đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giữa các nền kinh tế.

Qua đó, APEC có thể thúc đẩy hợp tác thiết thực vì những mục tiêu chung của khu vực.

Ông đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là một trong số ít thành viên đã ba lần đăng cai APEC.

Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Eduardo Pedrosa phát biểu. Ảnh: Việt Linh.

Ban Thư ký APEC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và triển khai Năm APEC 2027, hướng tới một chương trình nghị sự hiệu quả, thực chất, tạo dấu ấn và đóng góp thiết thực vào tiến trình hợp tác khu vực.

Trong hai ngày hội thảo, các đại biểu sẽ trao đổi với Ban Thư ký APEC quốc tế và chuyên gia từ những nền kinh tế từng đăng cai về kinh nghiệm tổ chức, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan và xử lý tình huống phát sinh.

Các phiên thảo luận cũng tạo cơ hội để các địa phương làm rõ yêu cầu chuẩn bị, đề xuất hỗ trợ và tìm cách phát huy thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch. Qua đó, địa phương vừa góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027, vừa quảng bá hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy phát triển địa phương.