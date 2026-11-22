Tham dự buổi lễ có: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức; Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) Ngô Phương Lan cùng đại diện lãnh đạo thành phố, các địa phương, nghệ sĩ, nhà làm phim và doanh nghiệp điện ảnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức cho biết: Hải Phòng có lợi thế khi sở hữu nhiều cảnh quan, di sản và không gian văn hóa đa dạng, từ biển đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ, di sản Côn Sơn – Kiếp Bạc đến những khu phố cũ, bến cảng, nhà máy và các miền quê trù phú. Đặc biệt, con người Hải Phòng mạnh mẽ, nghĩa tình, giàu khát vọng cũng là nguồn chất liệu giàu sức gợi đối với sáng tạo điện ảnh.

Qua đó, Thành phố mong muốn không chỉ là địa điểm được các đoàn phim lựa chọn làm bối cảnh mà còn trở thành nơi khởi nguồn của những câu chuyện điện ảnh mới.

Cũng theo ông Đào Trọng Đức, Hải Phòng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường làm phim, xây dựng ngân hàng bối cảnh số, hỗ trợ thủ tục và khảo sát thực địa cho các đoàn phim theo quy định; đồng thời tăng cường kết nối với các địa phương để hình thành những tuyến bối cảnh liên vùng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức phát biểu tại buổi lễ

Ông Đào Trọng Đức bày tỏ tin tưởng, những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu tại triển lãm sẽ khơi gợi nhiều ý tưởng sáng tạo, mở ra cơ hội hợp tác mới và để lại ấn tượng về một Hải Phòng – điểm đến có nhiều tiềm năng, lợi thế cho hoạt động sản xuất điện ảnh.

Triển lãm giới thiệu bức tranh toàn diện về điện ảnh Việt Nam, từ tiềm năng bối cảnh, điều kiện sản xuất tại các địa phương đến di sản điện ảnh, hoạt động của các hãng phim, studio và những tác phẩm, dự án đang được thực hiện.

Khu vực trưng bày dành riêng cho Hải Phòng và 15 tỉnh, thành phố giới thiệu hình ảnh, dữ liệu về cảnh quan, nét đặc trưng văn hóa, các bối cảnh quay phim và điều kiện hỗ trợ đoàn làm phim. Qua đó, giúp các nhà sản xuất có thêm thông tin, lựa chọn địa điểm phù hợp để triển khai ý tưởng sáng tạo.

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Một điểm nhấn của triển lãm là không gian giới thiệu hành trình phát triển Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI (Production Attraction Index) từ năm 2023 đến năm 2026. Các hình ảnh, tư liệu điểm lại quá trình mở rộng mạng lưới địa phương tham gia, hoạt động quảng bá bối cảnh Việt Nam tại các sự kiện, liên hoan phim quốc tế như Busan, Tokyo và những kết quả bước đầu trong kết nối địa phương với các dự án sản xuất phim. Đây là minh chứng cho nỗ lực xây dựng môi trường thuận lợi, chuyên nghiệp, tăng sức hấp dẫn của các địa phương đối với ngành công nghiệp điện ảnh.

Đáng chú ý, chuyên đề “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh” do Viện Phim Việt Nam giới thiệu trưng bày khoảng 200 ảnh cảnh phim và áp phích từ các tác phẩm phim tài liệu, phim truyện về biển, đảo.

Không gian triển lãm cũng có sự tham gia của một số hãng phim, studio và đơn vị sản xuất có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh như Galaxy, BHD, HKFilm, cùng Chói Entertainment, qua đó giới thiệu các dự án, tác phẩm và những tư liệu gắn với quá trình sáng tạo, sản xuất phim.

Một góc trưng bày Triển lãm

Không chỉ góp phần quảng bá điện ảnh, triển lãm còn tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các địa phương, nhà làm phim và công chúng. Qua đó, giới thiệu tiềm năng, nét đặc trưng riêng của mỗi vùng đất trong việc trở thành bối cảnh quay phim, đồng thời lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu cảnh quan, văn hóa và di sản. Đây cũng là dịp thúc đẩy hợp tác, đưa những ý tưởng sáng tạo vào các dự án phim cụ thể.