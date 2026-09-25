Việt Nam-Tòa thánh Vatican tăng cường trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tặng quà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican - Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Italy, ngày 22-24/9/2026, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Truyền giáo, Bộ Truyền thông, Đài Phát thanh của Tòa thánh Vatican.

Tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao Vatican, ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican - Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher cho biết trong khuôn khổ Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, ở thành phố New York (Mỹ), Thủ tướng Toà thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin đã gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher nói: “Bây giờ rất vui khi chúng ta cùng gặp mặt, trao đổi thông tin về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Tòa thánh Vatican và Việt Nam."

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican - Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: “Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, đồng bào Công giáo đã đóng góp tích cực và góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.”

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang khẳng định: “Chỉ dẫn của Tòa thánh cũng như Đức Giáo hoàng đã thúc đẩy Công giáo tại Việt Nam hoạt động theo đường hướng đồng hành cùng dân tộc. Điều đó đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa thánh. Tôi tin tưởng mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vatican sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.”

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang mong muốn cơ quan ngoại giao của Việt Nam và Vatican sẽ thúc đẩy chuyến thăm của Đức Giáo hoàng tới Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ hết sức thân tình, hữu nghị của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican nhấn mạnh Tòa thánh luôn thúc đẩy, động viên linh mục, tín đồ Công giáo có những đóng góp tích cực cho đất nước, sống và hoạt động tôn giáo đúng theo pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai bên.

Trước đó, ngày 22/9, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam đã thăm, làm việc với Bộ Truyền giáo của Tòa thánh Vatican.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tặng quà Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)

Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu trân trọng cảm ơn phái đoàn Việt Nam đã đến thăm và làm việc.

Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu cho biết thay mặt Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, người đang có sứ vụ đi Philippines đón tiếp đoàn trang trọng và nồng nhiệt nhất.

Trân trọng sự đón tiếp trọng thị, tình cảm tốt đẹp của Tổng Giám mục dành cho đoàn công tác, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh hiện nay Việt Nam và Vatican đang trong quá trình đàm phán để nâng cấp quan hệ.

Đặc biệt, đầu tháng Bảy vừa qua, Toà thánh đã phong Chân phước cho Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề nghị: “Thành công của Thánh lễ tiếp tục khẳng định mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Toà thánh Vatican. Rất mong muốn Bộ Truyền giáo Tòa thánh và Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam tiếp tục có những trao đổi đoàn, từ đó có những thông tin chính thống về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam."

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang mời lãnh đạo Bộ Truyền giáo thăm Việt Nam, cộng đồng Công giáo Việt Nam, đồng thời vui mừng thông tin đến Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư chính thức mời Đức Giáo hoàng Leo XIV thăm Việt Nam.

Ấn tượng với những thông tin Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao đổi, với tư cách cá nhân, cũng là đại diện Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và đại diện Đức Giáo hoàng, Tổng Giám mục Fortunatus Nwachukwu gửi lời cảm ơn Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và cá nhân Bộ trưởng đã giúp đỡ những người Công giáo tại Việt Nam.

Theo Tổng giám mục Fortunatus Nwachukwu, người Công giáo luôn giữ luật pháp của quốc gia rất nghiêm chỉnh. Việc tuân thủ này được chỉ dẫn bởi các giám mục địa phương và các vị Đại diện Tòa Thánh tại quốc gia đó, nhằm giúp các giáo sỹ và giáo dân hiểu rõ những việc nên làm, tuân thủ pháp luật của quốc gia nơi họ sinh sống.

Khẳng định người Công giáo là một thành phần không thể tách rời khỏi nhân dân trong nước, Tổng giám mục Fortunatus Nwachukwu cho rằng dựa trên nền tảng giáo lý của Chúa Giêsu, mọi người đều là anh em với nhau. Đây chính là cội nguồn để xây dựng sự đoàn kết và thúc đẩy quan hệ bang giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican.

Tổng Giám mục bày tỏ mong ước về việc quan hệ hai bên tiếp tục phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, Tổng Giám mục thông tin việc Đức Giáo hoàng sang thăm Việt Nam trong tương lai sẽ là một sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước.

Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam đã thăm, làm việc với Đài Phát thanh Vatican (Radio Vatican). Ông Paolo Ruffini - Bộ trưởng Truyền thông của Tòa thánh Vatican và ông Andrea Tornielli - Giám đốc điều hành Vatican News tiếp đoàn.

Trao đổi với phái đoàn Việt Nam, lãnh đạo Bộ Truyền thông Vatican và Vatican News cho biết Vatican News là cơ quan truyền thông truyền đạt tin tức của Vatican và Giáo hội khắp nơi trên thế giới với 58 ngôn ngữ. Nhiều nhân viên của Vatican sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình để truyền thông điệp của Đức Giáo hoàng đến quốc gia của mình, trong đó có tiếng Việt để nói những sứ điệp Tin Mừng đến Việt Nam.

Bộ trưởng Truyền thông Vatican Paolo Ruffini tặng quà Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Nguyễn Đình Khang. (Ảnh: Hải Linh/TTXVN)

Đánh giá cao các linh mục người Việt đang làm việc tại Vatican nói chung và tại Vatican News, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang mong muốn các linh mục người Việt Nam tiếp tục thông tin về hoạt động Công giáo, đời sống đức tin cũng như giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam ra thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang mong muốn Bộ Truyền thông của Vatican, Vatican News xây dựng, phát triển quan hệ chặt chẽ với Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam. Đồng thời mời Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Giám đốc Vatican News thăm Việt Nam, thăm Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 24/9, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Nội vụ Italy đã có cuộc họp song phương. Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo và thống nhất thúc đẩy xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo của Việt Nam và Bộ Nội vụ Italy; đồng thời thành lập tổ công tác chung hoặc cơ chế trao đổi thường xuyên để hiện thực hóa nội dung hợp tác./.