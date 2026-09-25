Việt Nam - Tòa thánh Vatican: Cùng vun đắp đối thoại, tăng cường đồng hành

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican - Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher.

ông giáo Việt Nam phát huy giá trị đạo đức, đồng hành cùng dân tộc

Vui mừng được đón tiếp phái đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican - Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher cho biết, trong khuôn khổ Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Toà thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin đã gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

“Bây giờ rất vui khi chúng ta cùng gặp mặt, trao đổi thông tin về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Tòa thánh Vatican và Việt Nam”, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher nói.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo thăm, làm việc tại Bộ Truyền giáo của Tòa thánh VaticanXem chi tiết

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican - Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã giới thiệu những điểm cơ bản về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam, trong đó có Công giáo.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó, tín đồ Công giáo có khoảng 7,8 triệu người, 27 Giáo phận, hơn 3.000 giáo xứ, 8.150 linh mục, 280 dòng tu.

“Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, đồng bào Công giáo đã đóng góp tích cực và góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang thông tin, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam luôn tham mưu cho Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo hoạt động thuận lợi và theo đúng pháp luật Việt Nam, giữ gìn những căn tính và giáo lý của tôn giáo, phát huy được nguồn lực cũng như những giá trị đạo đức và bác ái của tôn giáo.

“Chỉ dẫn của Tòa thánh cũng như Đức Giáo hoàng đã thúc đẩy Công giáo tại Việt Nam hoạt động theo đường hướng đồng hành cùng dân tộc. Điều đó đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa thánh. Tôi tin tưởng mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vatican sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang giới thiệu với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican - Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher ý nghĩa quà tặng lưu niệm được Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam tặng Đức Giáo hoàng.

Đánh giá cao các chính sách ngoại giao thúc đẩy hòa bình và các hoạt động nhân đạo của Tòa thánh Vatican đối với các khu vực trên thế giới, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bày tỏ sự trân trọng Tòa thánh Vatican và những đóng góp của Tòa thánh đối với Giáo hội Công giáo các nước, trong đó có Việt Nam.

“Chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp của Bộ Ngoại giao Vatican và đặc biệt là cá nhân Ngài Bộ trưởng trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vatican”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng mong muốn cơ quan ngoại giao của Việt Nam và Vatican sẽ thúc đẩy chuyến thăm của Đức Giáo hoàng tới Việt Nam.

Thăm và làm việc với Bộ Truyền thông của Tòa thánh Vatican, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà Bộ trưởng Truyền thông Paolo Ruffini.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ hết sức thân tình, hữu nghị của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican - Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai bên.

Trân trọng những đánh giá cao của phái đoàn Việt Nam về công tác của Bộ Ngoại giao Tòa thánh và tình cảm, trách nhiệm của Việt Nam dành cho cộng đồng Công giáo, Công giáo Việt Nam, Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher khẳng định Tòa thánh luôn thúc đẩy, động viên linh mục, tín đồ Công giáo có những đóng góp tích cực cho đất nước, sống và hoạt động tôn giáo đúng theo pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa thánh Vatican bày tỏ, khó khăn luôn tồn tại ở khắp mọi nơi, chúng ta cần cùng nhau chia sẻ, giải quyết. Vatican rất trân trọng mối quan hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Roma cũng như mối quan hệ với Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam trong những vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc.

Hợp tác lan tỏa thông tin chính thống về tình hình tôn giáo Việt Nam

Trước đó ngày 22/9/2026, Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam đã thăm, làm việc với Đài Phát thanh Vatican (Vatican News). Ông Paolo Ruffini - Bộ trưởng Truyền thông của Tòa thánh Vatican và ông Andrea Tornielli - Giám đốc điều hành Vatican News tiếp Đoàn.

Đài Phát thanh Vatican là Đài tiếng nói chính thức của Tòa thánh Vatican, thành lập năm 1931. Làm việc tại Đài hiện nay có 2 linh mục người gốc Việt Nam là Linh mục Nguyễn Văn Yên, Dòng Tên - Trưởng Ban Việt Ngữ của Vatican News và Linh mục Cao Gia An, Dòng Tên - người sản xuất nội dung, dẫn chương trình, điều phối chuỗi chương trình talkshow chuyên sâu như "Xây Nhà Trên Đá" hay loạt bài “Năm Thánh - Năm Hồng Ân”, trực tiếp phỏng vấn nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân trong và ngoài nước.

Trao đổi với phái đoàn Việt Nam, lãnh đạo Bộ Truyền thông Vatican và Vatican News cho biết, trong thế giới hiện nay, hòa bình và đối thoại là một giá trị nền tảng, đặc biệt là trong đối thoại tôn giáo và liên tôn giáo.

Vatican News là cơ quan truyền thông truyền đạt tin tức của Vatican, của Giáo hội khắp nơi trên thế giới với 58 ngôn ngữ.

Nhiều nhân viên của Vatican sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình để truyền thông điệp của Đức Giáo hoàng đến quốc gia của mình, trong đó có tiếng Việt để nói những sứ điệp Tin Mừng đến Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Truyền thông Vatican và Vatican News nhận định, trong thế giới hiện nay, hòa bình và đối thoại là một giá trị nền tảng, đặc biệt là trong đối thoại tôn giáo và liên tôn giáo. Đây là vấn đề được Vatican News chú trọng truyền tải.

Ông Andrea Tornielli - Giám đốc điều hành Vatican News trao đổi cùng Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Trân trọng cảm ơn Bộ Truyền thông Vatican và Vatican News thời gian qua đã đưa tin khách quan các vấn đề về tôn giáo tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang khẳng định, hòa bình và đối thoại là những vấn đề Việt Nam rất trân trọng.

“Đất nước Việt Nam đã trải qua các cuộc chiến tranh nên chúng tôi rất trân trọng giá trị của hòa bình. Để hướng tới hòa bình, chúng tôi cũng đã gạt bỏ tất cả những trở ngại, làm bạn với tất cả các nước trên thế giới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam thăm, làm việc tại Vatican News.

Đánh giá cao các linh mục người Việt đang làm việc tại Vatican nói chung và tại Vatican News, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang mong muốn các linh mục người Việt Nam tiếp tục thông tin về hoạt động Công giáo, đời sống đức tin cũng như giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam ra thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang mong muốn Bộ Truyền thông của Vatican, Vatican News xây dựng, phát triển quan hệ chặt chẽ với Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam. Đồng thời mời Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Giám đốc Vatican News thăm Việt Nam, thăm Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam.

Bích Đào