GEEC 2027 là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa VEC và dmg events nhằm phát triển các triển lãm và hội nghị quốc tế tại Việt Nam. Sự kiện gồm hai hoạt động chính, bao gồm triển lãm và chuỗi hội thảo, hội nghị chuyên ngành.

Trong đó, không gian triển lãm có quy mô dự kiến 6 sảnh, đáp ứng không gian cho hơn 800 doanh nghiệp đăng ký, theo các khu vực: điện - khí đốt - năng lượng tái tạo và giao thông xanh.

Các phân khu chính bao gồm: nguồn điện, lưới điện và hạ tầng tiện ích; LNG, khí đốt, an ninh năng lượng, tài chính và thiết bị triển khai dự án; năng lượng tái tạo, lưu trữ, các giải pháp vận hành hệ thống linh hoạt và năng lượng công nghiệp; giao thông xanh, hạ tầng xe điện, điện khí hóa, AI và số hóa.

Bên cạnh các phân khu chuyên ngành là khu trưng bày quốc gia, không gian đổi mới sáng tạo, không gian thế hệ trẻ và Câu lạc bộ Năng lượng Toàn cầu.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trương Thanh Hoài,Thứ trưởng Bộ Công Thương, nhấn mạnh để triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam cần huy động thêm nguồn lực mới về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân và GEEC 2027 chính là “nền tảng giải pháp thiết thực cho những yêu cầu này”.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cũng ghi nhận nỗ lực của đơn vị tổ chức, kỳ vọng các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng tích cực tham gia, đồng hành để tạo thêm cơ hội trao đổi chính sách, kết nối đối tác và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong sự kiện.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo. Ảnh: Vingroup

Cũng trong buổi lễ, các tập đoàn năng lượng quốc gia gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)… đã cùng thực hiện nghi thức, trở thành các đơn vị đồng hành chủ chốt của sự kiện. GEEC 2027 sẽ kết nối các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp năng lượng Việt Nam với nhà đầu tư, nhà phát triển dự án và nhà cung cấp công nghệ quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công thương cùng lãnh đạo các tập đoàn năng lượng quốc gia cùng BTC thực hiện nghi thức công bố Triển lãm & Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027. Ảnh: Vingroup

Việt Nam đang có nhu cầu đầu tư lớn vào nguồn điện và hạ tầng. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhu cầu vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện giai đoạn 2026 - 2030 ước tính đạt 136,3 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, GEEC 2027 được tổ chức nhằm mở ra cơ hội kết nối nguồn vốn, công nghệ quốc tế, đồng thời giới thiệu các dự án và kinh nghiệm vận hành của Việt Nam tới đối tác toàn cầu.

Với các diễn đàn cấp cao, hội nghị, hội thảo chuyên ngành, triển lãm và các cuộc gặp trực tiếp, sự kiện hướng tới trở thành điểm hẹn của ngành năng lượng toàn cầu tại Việt Nam.

Ông Geoff Dickinson – Tổng giám đốc toàn cầu dmg events phát biểu tại họp báo. Ảnh: Vingroup

Tại buổi họp báo, ông Geoff Dickinson, Tổng giám đốc dmg events toàn cầu, nhận định tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang mở ra cơ hội cho toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng, từ phát triển các nguồn cung mới, hiện đại hóa hạ tầng đến nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực.

"Trong kỳ đầu tiên của GEEC, chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Tập đoàn Vingroup, VEC với sự ủng hộ của Bộ Công Thương nhằm tạo ra một không gian quy tụ các doanh nghiệp và đối tác trong ngành năng lượng toàn cầu tại Hà Nội. Chúng tôi kỳ vọng GEEC 2027 sẽ là dịp để các bên gặp gỡ trực tiếp, trao đổi về nhu cầu đầu tư và công nghệ, từ đó tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và cùng phát triển các dự án năng lượng tại Việt Nam," ông Geoff Dickinson nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Việt Quang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại Họp báo. Ảnh: Vingroup

Đánh giá về tiềm năng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết Việt Nam đang có nhu cầu lớn trong việc đầu tư vào nguồn điện, hạ tầng năng lượng và các công nghệ mới, đòi hỏi sự tham gia của nhiều nguồn lực, đặc biệt là vốn, công nghệ và kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế.

Vingroup cũng đang tham gia lĩnh vực này thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng. Thông qua việc Trung tâm Triển lãm Việt Nam - thành viên của hệ sinh thái Vingroup hợp tác với dmg event tổ chức GEEC 2027, các doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và đối tác phù hợp. Đồng thời các nhà đầu tư quốc tế có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về thị trường và những cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Song song với triển lãm là chuỗi Hội nghị Chiến lược và Hội nghị Chuyên ngành, cùng các phiên thảo luận bàn tròn cấp cao và chương trình kết nối doanh nghiệp.

Trong đó, Hội nghị Chiến lược quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà phát triển dự án, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp, tập trung trao đổi về các ưu tiên an ninh năng lượng, đầu tư và hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh của Việt Nam.

Hội nghị Chuyên ngành tạo cơ hội để kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và lãnh đạo dự án chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời thúc đẩy các giải pháp trong lĩnh vực sản xuất điện, hạ tầng lưới điện, LNG, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và các công nghệ năng lượng mới.

Sơ đồ mặt bằng dự kiến của Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027. Ảnh: Vingroup

VEC và dmg events hướng tới xây dựng Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam trở thành sự kiện thường niên của thị trường năng lượng, qua đó góp phần nâng cao năng lực ngành điện và năng lượng tái tạo trong nước, thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Hà Dung