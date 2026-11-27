Buổi họp báo quốc tế về kết quả phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 - Ảnh: Báo CT.

Thông tin về kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP tại buổi họp báo quốc tế diễn ra vào chiều 27/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết với chủ đề của năm Chủ tịch CPTPP 2026 là “Tầm nhìn chung, Hành động chung” (Shared Visions, Shared Actions), các thành viên đã phối hợp chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của Hiệp định trong thời gian tới.

4 KẾT QUẢ TRỌNG TÂM TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO CPTPP

Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 đã ghi nhận 4 dấu ấn nổi bật:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế vận hành. Các thành viên nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP (CPTPP Support Office - CSO) tạm thời đặt tại Nhật Bản nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục và đáp ứng yêu cầu mở rộng của Hiệp định.

Thứ hai, nâng cấp Hiệp định. Các bên thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán nâng cấp CPTPP ở nhiều lĩnh vực then chốt như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027 để duy trì chuẩn mực cao và tính năng động của Hiệp định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái. Ảnh: BCT.

Thứba, mở rộng thành viên. Hội đồng nhất trí khởi động đàm phán gia nhập với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Indonesia và Philippines, đồng thời quyết tâm thúc đẩy để sớm kết thúc đàm phán gia nhập với Uruguay. Điều này khẳng định sức hấp dẫn của CPTPP trên cơ sở giữ vững các tiêu chuẩn chất lượng cao.

Thứtư, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Việt Nam cùng các thành viên đã tổ chức thành công Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP–EU–ASEAN với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp. Hoạt động này giúp gắn kết chính sách của CPTPP với nhu cầu thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội và thúc đẩy chuỗi cung ứng.

KỶ LỤC 7 VĂN KIỆN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Năm Chủ tịch CPTPP 2026 ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất kể từ khi Hiệp định đi vào thực thi, bao gồm: Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11; Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP – EU; Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP – ASEAN; Quyết định thành lập các Ban công tác gia nhập Hiệp định CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines; Quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời; Quyết định của Hội đồng CPTPP về thành lập Nền tảng hợp tác về cưỡng ép kinh tế; Quyết định của Hội đồng CPTPP về Danh sách Chủ tịch Hội đồng trọng tài CPTPP.

Phóng viên trong nước và quốc tế tham dự buổi họp báo - Ảnh: Báo CT.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Hà Nội, chiều ngày 26/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao sự đồng hành của các thành viên đối với Việt Nam trong năm Chủ tịch 2026, đồng thời hoan nghênh việc tăng cường kết nối kinh tế giữa CPTPP và EU.

Bên lề phiên họp, Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương với Nhật Bản, Vương quốc Anh, New Zealand và Australia để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại.

Khẳng định những thành tựu của năm 2026 là kết quả từ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của toàn khối, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái bày tỏ sự tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của Peru trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2027, cùng sự hỗ trợ của hai Phó Chủ tịch là Việt Nam và Malaysia, CPTPP sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và củng cố vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy môi trường thương mại, đầu tư quốc tế mở, ổn định và dựa trên luật lệ.