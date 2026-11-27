Việt Nam tổ chức hơn 200 hoạt động trong năm APEC 2027
Tháng 11/2027, Việt Nam sẽ lần thứ ba đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Gần 30 năm tham gia APEC, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm trong hợp tác khu vực. APEC 2027 không chỉ là dịp nâng tầm vị thế đối ngoại đa phương, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy các động lực phát triển mới. Sáng 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu về Năm APEC Việt Nam 2027.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-to-chuc-hon-200-hoat-dong-trong-nam-apec-2027-246261127182348764.htm