Sự hưởng ứng của sinh viên các trường đại học, học viện cùng sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ được yêu mến như Tuấn Cry, Hà Lê, Double2T, Đức Phúc, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026 đang tạo sức hút rõ nét trong cộng đồng người trẻ. Không chỉ là một cuộc thi sáng tạo, chương trình mở ra cách tiếp cận gần gũi để sinh viên và công chúng tự tìm kiếm, ghi lại và kể câu chuyện văn hóa bằng góc nhìn của mình thông qua những thanh âm gắn với đời sống Việt Nam.