'Việt Nam tinh hoa' – Hội tụ bản sắc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc tại 'Muôn sắc Việt Nam'
Tiết mục “Tinh hoa Việt Nam” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, tiết mục khắc họa vẻ đẹp của truyền thống, bản sắc và sức sống văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng đưa tinh hoa Việt Nam vươn xa.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/viet-nam-tinh-hoa-hoi-tu-ban-sac-lan-toa-niem-tu-hao-dan-toc-tai-muon-sac-viet-nam-1767657.html