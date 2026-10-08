Việt Nam - Timor-Leste thúc đẩy hợp tác lúa gạo, cà phê và thủy sản

Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản và Lâm nghiệp Timor-Leste Marcos da Cruz. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Bộ trưởng Marcos da Cruz cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, đánh giá cao thành tựu và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, thủy sản của Việt Nam. Theo Bộ trưởng, Timor-Leste có tiềm năng về đất đai, chăn nuôi và nguồn lợi biển, song sản xuất nông nghiệp chủ yếu còn quy mô nhỏ, hạ tầng và nguồn nhân lực nghề cá cần tiếp tục được đầu tư phát triển.

Timor-Leste mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam để nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực và khai thác bền vững tài nguyên.

Đại sứ Phạm Bình Đàm khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Timor-Leste, mong muốn cùng phía bạn triển khai hiệu quả các thỏa thuận lãnh đạo cấp cao hai nước đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Xanana Gusmão tháng 6/2026, trong đó có thúc đẩy hợp tác về gạo, nông sản và thủy sản.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp hai nước để triển khai các chương trình phù hợp với nhu cầu phát triển của Timor-Leste, mang lại kết quả cụ thể, lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Về nông nghiệp, Đại sứ đề xuất gắn việc cung ứng nông sản với hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực sản xuất trong nước. Lúa gạo và cà phê là hai lĩnh vực có triển vọng hợp tác về giống, kỹ thuật canh tác, thiết bị và đào tạo nhân lực. Trên cơ sở kinh nghiệm hợp tác nông nghiệp của Việt Nam với Cuba và một số nước châu Phi, Đại sứ gợi ý hai bên nghiên cứu mô hình hợp tác ba bên, huy động thêm nguồn lực từ các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển, bổ trợ cho kênh song phương.

Về thủy sản và kinh tế biển, hai bên trao đổi khả năng hợp tác trong nuôi trồng, khai thác, đóng tàu, chế biến, phát triển hạ tầng nghề cá và đào tạo nhân lực.

Đại sứ đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giám sát hoạt động nghề cá, truy xuất nguồn gốc và phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); lựa chọn một số nội dung khả thi để thí điểm, trên cơ sở đó nhân rộng. Đại sứ quán sẵn sàng kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực này.

Bộ trưởng Marcos da Cruz hoan nghênh doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào lĩnh vực thủy sản và chế biến tại Timor-Leste, mong muốn các dự án gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Bộ trưởng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục trao đổi trực tiếp với các đơn vị chuyên môn của Bộ để cụ thể hóa kế hoạch và đánh giá khả năng triển khai; đồng thời mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong những lĩnh vực gắn với sinh kế người dân.

Về công tác chuẩn bị kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Timor-Leste do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì, Đại sứ nhấn mạnh hai bên cần sớm xác định các lĩnh vực ưu tiên, chương trình, dự án và văn kiện hợp tác.

Trước mắt, Đại sứ đề nghị phía Timor-Leste phối hợp hoàn thiện dự thảo Bản ghi nhớ về hợp tác thủy sản và nghiên cứu xây dựng văn kiện hợp tác nông nghiệp, tạo khuôn khổ cho hợp tác nông nghiệp, thủy sản lâu dài, hiệu quả giữa hai nước.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)