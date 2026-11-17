Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm đã tiếp ông Hermenegildo Gonçalves da Cruz, Tổng Thanh tra Cảnh sát quốc gia Timor-Leste (PNTL). (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Tại buổi tiếp, ông Hermenegildo Gonçalves da Cruz đánh giá cao kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng lực lượng và bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nhất là trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại sứ Phạm Bình Đàm nhận định phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng đa dạng, phức tạp và liên tục thay đổi. Do đó, hai nước cần tăng cường hợp tác từ trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin đến phối hợp phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm.

Hai bên thống nhất tăng cường kết nối trực tiếp giữa các đầu mối liên lạc, kịp thời trao đổi thông tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật, qua đó nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mạng, lừa đảo và mua bán người.

Bên cạnh đó, Đại sứ Phạm Bình Đàm đề xuất xây dựng khuôn khổ hợp tác chính thức giữa các cơ quan chức năng hai nước, đồng thời tăng cường phối hợp thông qua các cơ chế của ASEAN, góp phần bảo đảm an ninh trong quá trình Timor-Leste hội nhập khu vực.

Về chuyển đổi số, Đại sứ chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh, xác thực điện tử phục vụ quản lý cư trú, giải quyết thủ tục hành chính và phòng, chống tội phạm.

Theo Đại sứ, quá trình hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cần gắn với định hướng chuyển đổi số chung của Timor-Leste, bảo đảm thông tin được kết nối, chia sẻ kịp thời giữa các cơ quan, đồng thời chú trọng đào tạo cán bộ để chủ động khai thác và vận hành hệ thống.

Đại sứ đề nghị PNTL xác định cụ thể nhu cầu và các nội dung ưu tiên hợp tác. Trên cơ sở đó, Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ kết nối với các cơ quan chức năng Việt Nam để trao đổi, xây dựng các chương trình hợp tác thiết thực.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Timor-Leste)