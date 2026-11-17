Buổi làm việc giữa Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm và Bộ trưởng Thanh niên, Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa Timor-Leste Nélio Isaac Sarmento. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Hai bên trao đổi các hướng hợp tác trong đào tạo nghệ thuật, tập huấn vận động viên, bảo tồn di sản và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Bộ trưởng Nélio Isaac Sarmento cho biết, Timor-Leste đang chuẩn bị thành lập học viện âm nhạc và học viện nghệ thuật nhằm từng bước xây dựng hệ thống đào tạo chuyên nghiệp trong các lĩnh vực này.

Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam gần đây, Bộ trưởng đánh giá cao mô hình đào tạo của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng như các cuộc trao đổi với nghệ sĩ, nhạc sĩ Việt Nam.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ quá trình chuẩn bị và đưa hai học viện vào hoạt động, đồng thời mở rộng cơ hội để thanh niên Timor-Leste sang Việt Nam học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

Hai bên trao đổi các định hướng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật, thể thao, bảo tồn di sản và phát triển thanh niên. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Đại sứ Phạm Bình Đàm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhu cầu, ưu tiên của Timor-Leste.

Trong lĩnh vực âm nhạc, hai bên có thể nghiên cứu các chương trình học bổng đại học và sau đại học, đào tạo giảng viên, trao đổi nghệ sĩ và tổ chức các đợt giao lưu chuyên môn ngắn hạn. Giảng viên, nghệ sĩ Việt Nam cũng có thể sang Timor-Leste giảng dạy, biểu diễn.

Đối với lĩnh vực mỹ thuật, Đại sứ cho biết, các cơ sở đào tạo của Việt Nam, với truyền thống hình thành từ Trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1925, có thể chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn với Timor-Leste trong quá trình xây dựng học viện nghệ thuật.

Về thể thao, Bộ trưởng Nélio Isaac Sarmento khẳng định, Timor-Leste ưu tiên phát hiện và đào tạo vận động viên từ cơ sở.

Bên cạnh bóng đá, nước này quan tâm phát triển thể dục dụng cụ và bơi lội, đồng thời mong muốn cử vận động viên sang Việt Nam tập huấn ngắn hạn, từ một tuần đến một tháng, nhằm chuẩn bị cho SEA Games và các giải đấu quốc tế.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chia sẻ, dù xuất phát từ điều kiện còn nhiều khó khăn, thể thao Việt Nam đã đạt được những bước tiến nhờ lựa chọn đúng các môn thế mạnh, đầu tư có trọng tâm, kết hợp cử vận động viên ra nước ngoài tập huấn và mời chuyên gia quốc tế.

Tại SEA Games 33 năm 2025, Việt Nam giành 87 huy chương vàng, xếp thứ ba toàn đoàn.

Từ kinh nghiệm này, Đại sứ gợi ý các chuyên gia Việt Nam có thể sang Timor-Leste khảo sát, trao đổi với cơ quan chuyên môn sở tại để xác định những môn thể thao có tiềm năng, từ đó xây dựng định hướng đào tạo phù hợp.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhu cầu, ưu tiên của Timor-Leste. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Trong lĩnh vực bảo tồn di sản, Bộ trưởng Nélio Isaac Sarmento thông tin, Timor-Leste còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ mang dấu ấn Bồ Đào Nha.

Việc bảo tồn các công trình này gắn với phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Timor-Leste mong muốn trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam, đồng thời tìm hiểu các mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh.

Đại sứ Phạm Bình Đàm giới thiệu kinh nghiệm của Việt Nam trong kết hợp đào tạo kỹ năng với tạo việc làm cho thanh niên; xây dựng chính sách khuyến khích khởi nghiệp với sự tham gia của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Đại sứ cũng đề cập các mô hình nhà văn hóa, khu thể thao cộng đồng, câu lạc bộ nghệ thuật và hoạt động tình nguyện dành cho giới trẻ.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Timor-Leste hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28/7/2002-28/7/2027).

Trước đó, ngày 15/11, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila (Philippines), lãnh đạo các nước ASEAN đã chính thức xác nhận Timor-Leste đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2029.