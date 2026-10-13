Việt Nam tìm vị thế mới trên bản đồ các điểm đến di sản thế giới

Du khách quốc tế tham quan di sản Thánh địa Mỹ Sơn. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị Hợp tác Di sản Thế giới năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 3-5/12 tại thành phố biển Đà Nẵng với chủ đề “Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai.”

Sự kiện là dịp để thành phố tăng cường kết nối với các thành phố di sản trên thế giới, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên; quản lý di sản đô thị; phát triển du lịch bền vững và ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực văn hóa.

Qua đó, Đà Nẵng có thêm cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương và Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Theo chương trình dự kiến, các hoạt động sẽ kết nối những điểm đến và giá trị di sản tiêu biểu trong khu vực như Ma Nhai Ngũ Hành Sơn, Mỹ Sơn và phố cổ Hội An thông qua chương trình trải nghiệm “Con đường Di sản;” giới thiệu làng nghề truyền thống, tổ chức triển lãm hình ảnh, video và ứng dụng số trong quản lý di sản.

Hội nghị còn có các phiên thảo luận về hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đối thoại giữa lãnh đạo các thành phố, cùng hoạt động biểu diễn thủ công và nghệ thuật dân gian.

Một điểm nhấn khác là các sáng kiến hợp tác gắn với giáo dục, môi trường và phát triển bền vững, trong đó có hoạt động khởi động sáng kiến Đà Nẵng trở thành thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO và cuộc thi “Sáng kiến trẻ về bảo tồn môi trường và di sản văn hóa.”

Du khách quốc tế thích thú khi trải nghiệm đi thuyền thúng truyền thống trên những kênh rạch rợp bóng dừa của làng Cẩm Thành, một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025. (Ảnh: VNA)

Các hoạt động này mở rộng phạm vi hội nghị từ trao đổi chuyên môn sang thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Tiếp nối chuỗi sự kiện Gặp gỡ Đà Nẵng (Meet Da Nang), hội nghị được kỳ vọng tạo nền tảng cho những cuộc gặp gỡ song phương, đa phương và các sáng kiến hợp tác lâu dài. Đặc biệt, cơ hội quan trọng không chỉ là quảng bá hình ảnh điểm đến trong những ngày diễn ra sự kiện, mà còn là chuyển hóa sự chú ý của cộng đồng quốc tế thành những kết nối thực chất trong bảo tồn di sản, phát triển du lịch và sáng tạo văn hóa.

Hội nghị cũng gắn với dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại văn hóa, mà còn là dịp để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm kết hợp bảo tồn di sản với phát triển du lịch, đô thị hóa, qua đó thúc đẩy hợp tác với các quốc gia thành viên UNESCO.

Với Đà Nẵng, ý nghĩa của hội nghị không dừng ở việc tổ chức một sự kiện quốc tế. Thông qua các hoạt động đối thoại và kết nối, thành phố hướng tới khẳng định vai trò trong mạng lưới hợp tác di sản toàn cầu, tăng cường giao lưu với Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới (OWHC), Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển du lịch di sản và các ngành công nghiệp văn hóa.

Định hướng này phù hợp với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế được xác định tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…/.

Hội An là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế khi khám phá Đà Nẵng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)