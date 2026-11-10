Việt Nam tìm nguồn vốn dài hạn từ các định chế tài chính Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có các buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Chứng khoán Daiwa và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Hai bên trao đổi về định hướng hợp tác trong huy động vốn dài hạn, phát triển thị trường vốn và triển khai các dự án hạ tầng, năng lượng tại Việt Nam.

Thúc đẩy dòng vốn dài hạn từ nhà đầu tư Nhật Bản

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Chứng khoán Daiwa (Daiwa Securities Group), Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những đóng góp của tập đoàn đối với sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam thời gian qua.

Theo Bộ trưởng, Daiwa đã tích cực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về thị trường tài chính quốc tế, tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Bộ Tài chính. Tập đoàn cũng phối hợp với Bộ trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh và kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các định chế tài chính hai nước.

Trao đổi về định hướng phát triển, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường tài chính quốc tế. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và các đại diện từ Tập đoàn Chứng khoán Daiwa. Ảnh: BTC.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhu cầu huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn, ngày càng tăng. Vì vậy, Việt Nam chú trọng phát triển thị trường vốn trong nước theo hướng đồng bộ, minh bạch, hiện đại, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn từ thị trường tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng đề nghị Daiwa tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường kết nối thị trường tài chính Việt Nam - Nhật Bản, thúc đẩy thu hút các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ Nhật Bản và quốc tế vào Việt Nam.

Đồng thời, tập đoàn được đề nghị chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong phát triển, hiện đại hóa thị trường vốn, nâng cao chất lượng quản trị thị trường; phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu đa dạng hóa các kênh huy động vốn quốc tế.

Đại diện Daiwa đánh giá cao triển vọng phát triển kinh tế và thị trường vốn Việt Nam. Theo tập đoàn, mạng lưới khách hàng tổ chức toàn cầu có những đánh giá tích cực về tiềm năng tăng trưởng, sự ổn định kinh tế vĩ mô và cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh và kinh tế số.

Daiwa khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam, tăng cường xúc tiến đầu tư, kết nối các nhà đầu tư Nhật Bản và quốc tế, đồng thời đẩy mạnh hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật.

Hỗ trợ các dự án năng lượng, hạ tầng

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 10/11 tại Tokyo, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Hai bên tập trung trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của chính phủ Nhật Bản và JBIC trong thúc đẩy các sáng kiến "Cộng đồng Phát thải Ròng bằng không châu Á" (AZEC) và "Đối tác tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR Asia).

Trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ trưởng đề nghị JBIC tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam và đối tác Nhật Bản nghiên cứu các cơ chế tài chính linh hoạt, phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn. Qua đó, hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng, hạ tầng có quy mô lớn và sức lan tỏa cao tại Việt Nam.

Về nhu cầu huy động nguồn lực phát triển, Bộ trưởng cho biết mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi lượng vốn dài hạn lớn để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Bên cạnh phát triển thị trường vốn trong nước, Việt Nam cũng chú trọng mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế.

Trên cơ sở kinh nghiệm và vị thế của JBIC trên thị trường tài chính quốc tế, Bộ trưởng đề nghị ngân hàng chia sẻ thông lệ, tư vấn về huy động vốn trên thị trường vốn toàn cầu. Việc này được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa kênh huy động, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, Bộ trưởng đề nghị JBIC phát huy vai trò cầu nối, chia sẻ thông tin về xu hướng và nhu cầu của nhà đầu tư Nhật Bản, đồng thời phối hợp thúc đẩy các dự án tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng xanh, hạ tầng thông minh, bán dẫn và điện tử công nghệ cao.

Hai bên cũng được khuyến khích tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), qua đó mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt và thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.