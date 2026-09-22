Việt Nam tìm kiếm nguồn lực quốc tế cho chương trình điện hạt nhân

Tại Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán về phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Theo nội dung trao đổi tại sự kiện, Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới.

Việt Nam nhấn mạnh các chương trình, dự án hạt nhân phải được triển khai có trách nhiệm, minh bạch, đặt an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân lên hàng đầu. Đây cũng là cơ sở để mở rộng hợp tác quốc tế trong quá trình xây dựng năng lực quản lý, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân.

Tăng cường hỗ trợ từ IAEA

Trong các cuộc làm việc với lãnh đạo IAEA, Việt Nam tập trung trao đổi về việc tăng cường hỗ trợ trong phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, hoàn thiện hệ thống pháp quy, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân và phát triển nguồn nhân lực.

Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh đại diện Đoàn Việt Nam trình bày phát biểu quốc gia

Các nội dung hợp tác cũng hướng tới thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ hạt nhân trong các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với IAEA, Việt Nam mở rộng trao đổi với nhiều đối tác quốc tế. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân làm việc với các đơn vị chuyên môn của IAEA về pháp lý, thanh sát, an ninh hạt nhân và hợp tác kỹ thuật; đồng thời trao đổi với Cơ quan An toàn và An ninh hạt nhân Hàn Quốc, Viện An ninh hạt nhân thế giới, Tập đoàn Điện lực Pháp, Trung tâm Nghiên cứu Chung của Ủy ban châu Âu và các đối tác khác.

Đoàn Việt Nam tham dự khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng IAEA

Với phía Nga, Việt Nam trao đổi về các bước triển khai Thỏa thuận hợp tác, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực như công nghệ lượng tử, phản ứng nhiệt hạch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Hướng tới nâng cao năng lực nghiên cứu

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cũng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác nghiên cứu và công nghiệp hạt nhân. Viện tham gia các hoạt động của Hiệp định hợp tác vùng châu Á - Thái Bình Dương về nghiên cứu, phát triển và đào tạo khoa học và công nghệ hạt nhân, đồng thời tổ chức các cuộc trao đổi song phương với Rosatom, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế dựa trên lò nơtron nhanh MBIR, Viện Khoa học Y học và Bức xạ Hàn Quốc, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản và Tập đoàn Điện hạt nhân Emirates.

Thứ trưởng Lê Xuân Định làm việc với bà Najat Mokhtar, Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách Khoa học và Ứng dụng hạt nhân

Các cuộc trao đổi tập trung vào việc đẩy nhanh triển khai Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới tại Đồng Nai; tìm kiếm cơ hội tham gia tư vấn cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực.

Việc mở rộng các kênh hợp tác được kỳ vọng giúp Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực quốc tế, qua đó từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý và đào tạo nhân lực phục vụ phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.