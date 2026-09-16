Việt Nam tìm kiếm kinh nghiệm từ FMA trong hoàn thiện cơ chế giám sát tài sản mã hóa

Chiều ngày 15/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Vienna (Áo), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có buổi làm việc với bà Mariana Kühnel - tân Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo (FMA). Cuộc gặp được tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường tài chính và định hướng hợp tác giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cảm ơn bà Mariana Kühnel và FMA đã dành cho Đoàn công tác sự đón tiếp trọng thị, chu đáo. Đồng thời Thứ trưởng đánh giá cao những thông tin phía Áo chia sẻ về quá trình đổi mới hoạt động quản lý, giám sát nhằm theo kịp sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và các loại tài sản mới.

Đáng chú ý, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về thị trường tài sản mã hóa. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý thí điểm và dự kiến những tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên sẽ được cấp phép, đi vào hoạt động trong năm 2026.

Liên quan đến thị trường chứng khoán, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết Việt Nam đang nghiên cứu sắp xếp lại các bảng giao dịch, trong đó có nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, Việt Nam chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa, tính minh bạch, kỷ luật công bố thông tin và tăng cường giám sát, ngăn ngừa hành vi thao túng, làm giá.

Thứ trưởng trao đổi thông tin về thị trường tài sản mã hóa của Việt Nam (Ảnh: UBCKNN).

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 99% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Chính sách hỗ trợ đang được hoàn thiện theo hướng nâng cao năng lực quản trị, tài chính, tuân thủ và chuyển đổi số, qua đó giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các điều kiện tiếp cận tín dụng và thị trường vốn.

Một điểm đáng chú ý khác, Chủ tịch UBCKNN bày tỏ mong muốn tham khảo kinh nghiệm của FMA và các cơ quan quản lý Liên minh châu Âu trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về xây dựng cơ chế giám sát đối với tổ chức cung cấp dịch vụ và giao dịch của nhà đầu tư. Trong đó, cơ chế giám sát sẽ chú trọng quản lý rủi ro, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và phòng, chống rửa tiền trên cơ sở tham chiếu các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF).

Phản hồi các đề xuất của phía Việt Nam, bà Mariana Kühnel cho biết nhiều quy định về quản lý tài chính được quyết định ở cấp Liên minh châu Âu, trong khi FMA là cơ quan tham gia triển khai tại Áo.

Đối với các vấn đề chuyên môn cụ thể, bà đề xuất hai bên tăng cường trao đổi trong khuôn khổ Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO). Thêm vào đó, hai bên có thể tổ chức các cuộc họp kỹ thuật trực tuyến để chuyên gia hai nước chia sẻ thông tin và trao đổi sâu về những vấn đề cùng quan tâm.

Bà Mariana Kühnel phản hồi các đề xuất của phía Việt Nam (Ảnh: UBCKNN).

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhất trí với phương thức hợp tác do FMA đề xuất và bày tỏ tin tưởng các kênh phối hợp sẽ góp phần cụ thể hóa hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyên môn giữa hai bên trong thời gian tới.