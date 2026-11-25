Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng đã tiếp và làm việc với ông Trần Nham, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo (AI), Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật số, Ủy ban Nghệ thuật Olympic quốc tế (WOAC - Hội đồng Nghệ thuật Olympic thế giới).

Tại buổi làm việc, ông Trần Nham giới thiệu về hoạt động của WOAC, tổ chức hướng tới kết nối nghệ thuật với khoa học, công nghệ, thúc đẩy ứng dụng AI và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Hiện tổ chức đã kết nối với hơn 50 trường đại học, học viện văn hóa, nghệ thuật trên thế giới, đồng thời triển khai nhiều chương trình triển lãm nghệ thuật số và xúc tiến thành lập các không gian trưng bày ứng dụng AI tại nhiều quốc gia.

Đáng chú ý, ông Trần Nham đề xuất nghiên cứu thành lập khu triển lãm nghệ thuật số, công nghệ AI tại Việt Nam, lấy người trẻ làm trung tâm, khuyến khích sự tham gia của thế hệ sáng tạo mới. Dự kiến, khoảng 30% không gian dành cho tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới và 10% dành cho tác phẩm của trẻ em tự kỷ, kết hợp giá trị nghệ thuật với ý nghĩa nhân văn.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ VHTTDL

Bên cạnh đó, đại diện WOAC đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ trong nghệ thuật biểu diễn nhằm mở rộng không gian sân khấu, nâng cao hiệu quả thị giác và tạo trải nghiệm mới cho khán giả. Ông cũng cho rằng Việt Nam cần phát triển các sản phẩm văn hóa - du lịch có khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, kết hợp hài hòa giữa bản sắc dân tộc với tư duy thị trường và phương thức tổ chức chuyên nghiệp.

Một ý tưởng được đưa ra là xây dựng không gian trình diễn kết hợp giữa mặt đất và mặt nước, tạo thêm hình thức biểu diễn mới, khai thác hiệu quả công nghệ hiện đại trong hoạt động nghệ thuật.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng khẳng định Việt Nam mong muốn tham gia chủ động, tích cực vào các tổ chức quốc tế về nghệ thuật số, đồng thời thu hút những sự kiện quốc tế có quy mô, chất lượng đến Việt Nam. Thứ trưởng đề nghị phía WOAC sớm cung cấp thông tin chính thức về định hướng hợp tác để các cơ quan chức năng có cơ sở nghiên cứu, triển khai.

Thứ trưởng cho biết, năm 2027, Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp các hoạt động ứng dụng công nghệ số tại bảo tàng, nhà hát và các loại hình nghệ thuật trình diễn. Ông bày tỏ mong muốn có dịp sang Trung Quốc khảo sát, tìm hiểu các mô hình thực tế, đồng thời tiến tới ký kết những văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Đối với đề xuất tổ chức các chương trình nghệ thuật trên mặt nước, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đánh giá đây là hướng đi có tiềm năng tại Việt Nam. Ông gợi mở nghiên cứu các địa điểm phù hợp để phát triển không gian trình diễn nhạc nước ứng dụng công nghệ số, hướng tới tạo ra sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, có sức hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bộ VHTTDL

Thứ trưởng cũng mong muốn hai bên phối hợp tổ chức các triển lãm, chương trình trình diễn giới thiệu thành tựu công nghệ số trong nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam. Đồng thời, ông kỳ vọng ông Trần Nham sẽ đóng vai trò kết nối, thúc đẩy các ý tưởng thành chương trình hợp tác cụ thể.

Một nội dung khác được đề cập là việc Việt Nam chuẩn bị thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Bắc Kinh. Thứ trưởng mong muốn ông Trần Nham tư vấn, hỗ trợ nghiên cứu xây dựng trung tâm trở thành không gian kết nối và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, xác định các nội dung ưu tiên, nguồn lực và phương thức triển khai, từng bước hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam.