Việt Nam tìm động lực tăng trưởng từ công nghệ, vốn...

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” được tổ chức tại Tp.HCM, quy tụ lãnh đạo Chính phủ, đại diện các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia. Tại Phiên toàn thể cấp cao, các đại biểu thảo luận về những chuyển dịch của kinh tế thế giới, khả năng kết nối nguồn vốn, công nghệ, tri thức và thị trường, hướng tới các mô hình hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Toàn cảnh Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Liên kết các cực tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND Tp.HCM cho rằng sự hình thành các cực tăng trưởng mới đang đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, phương thức quản trị và năng lực kết nối. Đối với Tp.HCM, không gian phát triển đang mở rộng với sự gắn kết giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khả năng liên kết cũng mở rộng đến vùng Đông Nam bộ, cả nước, khu vực Đông Nam Á và mạng lưới kinh tế toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Tp.HCM trong kỷ nguyên mới đã xác lập tầm nhìn, không gian và vai trò mới của thành phố. Tp.HCM đang phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, hệ sinh thái khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời đầu tư hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển và giao thông đô thị gắn với các dòng chảy tài chính quốc tế.

Chủ tịch UBND Tp.HCM nhấn mạnh: “Tp.HCM không chỉ muốn trở thành một cực tăng trưởng. Chúng tôi muốn trở thành một điểm hội tụ, một đầu mối kết nối các cực tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới; kết nối Việt Nam với khu vực, khu vực với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới, nguồn lực trong nước với nguồn lực quốc tế, vốn với công nghệ, tri thức với nhân lực và thị trường với năng lực sản xuất”.

Để thực hiện định hướng này, ông Nguyễn Văn Được cho rằng thành phố cần tăng cường liên kết với các trung tâm tài chính, công nghệ và mạng lưới doanh nghiệp quốc tế. Trung tâm tài chính phải kết nối với các trung tâm tài chính khác; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần tham gia mạng lưới tri thức toàn cầu, trong khi logistics phải gắn với những hành lang thương mại và chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.

Tp.HCM mong muốn tiếp tục đồng hành với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các quốc gia, đô thị và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế nhằm mở rộng kết nối. Quan hệ hợp tác giữa thành phố và WEF đã được triển khai thông qua Diễn đàn Kinh tế Mùa thu và Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Tp.HCM (C4IR HCM), góp phần mở rộng các kênh trao đổi và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Cùng đề cập vai trò của các đô thị, ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành WEF cho rằng kết nối đang trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. Các thành phố tập trung hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp và nhân tài, đồng thời là nơi những cơ hội kinh tế toàn cầu được chuyển thành hoạt động đầu tư và sản xuất.

Ông Stephan Mergenthaler chia sẻ: “Chúng ta có thể thấy rõ điều đó ở TP.HCM, thành phố có vị thế tốt để củng cố vai trò trung tâm tăng trưởng kết nối. Tinh thần kinh doanh năng động, năng lực công nghiệp và tầm nhìn quốc tế là nền tảng vững chắc để gắn kết doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư toàn cầu và các đối tác công nghệ. Khi Việt Nam tiếp tục theo đuổi tham vọng nâng cao năng suất và tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, những kết nối này sẽ càng quan trọng”.

Công nghệ và công nghiệp bền vững tạo động lực tăng trưởng

Theo Giám đốc điều hành WEF, kinh tế thế giới đang chuyển mình sâu sắc, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đầu tư và việc làm. Các nền kinh tế phải thích ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu trước biến động của thị trường quốc tế.

Ông Stephan Mergenthaler xác định ba động lực định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo gồm trí tuệ, công nghiệp bền vững có khả năng chống chịu và kết nối. Các hệ thống thông minh đang làm thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, chính phủ cung cấp dịch vụ và người lao động thực hiện công việc. Yêu cầu đặt ra là chuyển những tiến bộ công nghệ thành năng suất cao hơn, việc làm tốt hơn và cải thiện đời sống người dân.

Trong lĩnh vực công nghiệp, doanh nghiệp đang điều chỉnh phương thức sản xuất, đầu tư và vận hành để thích ứng với môi trường kinh tế mới. Hiệu quả tiếp tục giữ vai trò quan trọng, nhưng khả năng chống chịu và tính bền vững ngày càng được quan tâm. Ông Mergenthaler cho rằng yêu cầu kết hợp công nghệ tiên tiến với khả năng thích ứng đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, một nền kinh tế có hoạt động sản xuất năng động.

Ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) phát biểu về những động lực tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu.

Bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực làm chủ công nghệ khi trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng. Theo bà, đổi mới sáng tạo, chia sẻ dữ liệu và chuyển đổi xanh cần được thúc đẩy đồng bộ, đồng thời bảo đảm người lao động có cơ hội việc làm và khả năng thích ứng trong quá trình chuyển đổi.

Đánh giá tiến trình phát triển của Việt Nam từ năm 1986, bà Pauline Tamesis ghi nhận những thành tựu trong mở cửa kinh tế và nâng cao thu nhập. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam kết nối với các đối tác toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Huy động nguồn vốn tư nhân, mở rộng hợp tác quốc tế

Bên cạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhu cầu huy động nguồn lực tài chính cũng được các đại biểu đề cập. Ông Julien Guerrier - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cho rằng giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, trong đó huy động vốn tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng đối với phát triển hạ tầng, chuyển đổi xanh và những ngành kinh tế mới.

Theo ông Julien Guerrier, Việt Nam và EU còn nhiều dư địa hợp tác trong kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, hàng không và logistics. Các doanh nghiệp châu Âu, từ tập đoàn lớn đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, sẵn sàng tham gia phát triển hệ sinh thái công nghệ, mở rộng đầu tư và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Đại sứ EU nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính minh bạch, nhất quán và khả năng dự đoán của chính sách nhằm thu hút dòng vốn dài hạn. Khuôn khổ pháp lý cần tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy vai trò chủ thể đầu tư, đồng thời duy trì đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp về các điều kiện và yêu cầu đầu tư.

Đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại Tp.HCM.

EU tiếp tục ủng hộ Việt Nam hoàn thiện chính sách theo hướng hiệu quả, minh bạch, thúc đẩy kết nối nguồn vốn công với vốn tư nhân và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn. Theo ông Julien Guerrier, EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng, có độ tin cậy cao và mong muốn mở rộng hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Đối với vai trò của hợp tác giữa các nền kinh tế, ông Stephan Mergenthaler nhấn mạnh những thách thức kinh tế cấp bách không thể được giải quyết bằng nỗ lực riêng lẻ của chính phủ, doanh nghiệp hay xã hội. WEF đề cao sự hợp tác giữa các bên, cùng xác định mục tiêu và chuyển đối thoại thành hành động.

“Tôi tin rằng đầu tư vào các mối quan hệ và sự thấu hiểu chung, những yếu tố giúp tiến bộ ấy thành hiện thực, có lẽ là một trong những khoản đầu tư dài hạn tốt nhất cho xã hội của chúng ta”, ông Stephan Mergenthaler chia sẻ.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 quy tụ đại biểu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại Tp.HCM. Diễn đàn có hơn 1.800 đại biểu đăng ký tham dự, 250 diễn giả trong nước và quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND Tp.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại Tp.HCM (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp với các sở, ngành và đối tác. Trong bốn ngày, AEF 2026 có hơn 300 lượt phát biểu, tham luận và chia sẻ; 22 phiên thảo luận chuyên đề, chuyên sâu, cấp cao; hơn 30 lượt trình diễn công nghệ, cùng các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế. Điểm nhấn là các phiên đối thoại cấp cao ngày 28/10, tập trung thúc đẩy những chương trình, dự án và sáng kiến hợp tác có khả năng triển khai trong thực tiễn.