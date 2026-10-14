Việt Nam tìm cách hút khách từ thị trường Hàn Quốc

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc từ ngày 29.11 đến 6.12.2026

Ngày 14.10, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành văn bản mời các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển du lịch, kinh doanh khu vui chơi, giải trí tham gia xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo đó, chương trình được triển khai theo Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10.9.2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Hoạt động xúc tiến tại Seoul và Busan hướng tới tăng cường kết nối doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách Hàn Quốc và thu hút thêm khách từ thị trường này đến Việt Nam.

Hàn Quốc hiện giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu thị trường khách quốc tế của Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón gần 3,06 triệu lượt khách Hàn Quốc, đứng thứ hai sau Trung Quốc.

Lượng khách Hàn Quốc trong tháng 9.2026 đạt gần 300 nghìn lượt. Tính chung 9 tháng, thị trường này giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn tăng 14,5%, đạt hơn 17,68 triệu lượt.

Diễn biến này đặt thị trường Hàn Quốc trước yêu cầu làm mới hoạt động xúc tiến và sản phẩm.

Với quy mô hàng triệu lượt khách mỗi năm, Hàn Quốc vẫn là thị trường có sức ảnh hưởng lớn tới lượng khách quốc tế của Việt Nam. Thị trường này đồng thời còn dư địa tăng trưởng thông qua việc phát triển sản phẩm chuyên biệt, trải nghiệm mới và kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước.

Trung Quốc và Hàn Quốc hiện là hai thị trường gửi khách lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng qua.

Chương trình xúc tiến lần này được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các đối tác Hàn Quốc, giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu thị trường và tìm kiếm khả năng hợp tác kinh doanh.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia sẽ được tham dự chương trình gặp gỡ doanh nghiệp (B2B), chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam, tiệc giao thương và các hoạt động liên quan; đồng thời được cung cấp các ấn phẩm, vật phẩm và video clip xúc tiến du lịch để giới thiệu với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển du lịch, kinh doanh khu vui chơi, giải trí chủ động đăng ký tham gia trước ngày 25.10.2026.

Các đơn vị tham dự có trách nhiệm chuẩn bị nội dung giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu khách Hàn Quốc; đồng thời tự thu xếp chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí cá nhân khác.

Việc tiếp tục tổ chức xúc tiến trực tiếp tại Seoul và Busan diễn ra trong giai đoạn ngành du lịch Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Sau 9 tháng, Việt Nam đã đón 17,68 triệu lượt khách quốc tế, đạt 70,7% kế hoạch năm; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874 nghìn tỉ đồng.

Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Seoul và Busan cũng mở thêm kênh để doanh nghiệp Việt Nam cập nhật nhu cầu, điều chỉnh sản phẩm và tăng khả năng thu hút khách trong những tháng cuối năm cũng như năm 2027.