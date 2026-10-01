Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn mực, duy trì bền vững các tiêu chí của thị trường mới nổi thứ cấp

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á (ASF) lần thứ 31. (Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân)

Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo một số bộ, ngành và các hiệp hội thành viên ASF, các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực; các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trên thị trường.

Hội nghị do Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) và Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) đồng đăng cai, phối hợp Hiệp hội Các nhà kinh doanh chứng khoán Nhật Bản (JSDA) - Ban Thư ký Thường trực ASF cùng các tổ chức thành viên. Được thành lập năm 1995, ASF hiện có 30 tổ chức thành viên đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á-châu Đại Dương.

ASF AGM 2026 thu hút 60-90 đại biểu quốc tế tham dự các phiên họp chính và khoảng 180-250 đại biểu tại Diễn đàn chuyên đề Việt Nam "Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong Kỷ nguyên mới". Chuyên đề tập trung vào hai nhóm vấn đề chính, gồm các phương thức huy động vốn cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới và vai trò của thị trường chứng khoán trong huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao vai trò của Diễn đàn Chứng khoán châu Á đã tạo dựng một không gian đối thoại giữa các hiệp hội và thành viên thị trường chứng khoán trong khu vực châu Á-châu Đại Dương. (Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân)

Ngoài ra, các phiên thảo luận của ASF AGM 31 sẽ tập trung vào những vấn đề đang tác động tới thị trường vốn châu Á như triển vọng thị trường chứng khoán, sự dịch chuyển của dòng vốn, phát triển thị trường vốn bền vững, ESG (môi trường, xã hội và quản trị), tài chính xanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, tại phiên thảo luận về triển vọng thị trường chứng khoán châu Á, các đại biểu dự kiến trao đổi về những biến động của thị trường thời gian qua, tác động từ chính sách tiền tệ, chính sách thương mại và sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu. Chuyển đổi số và AI cũng được đưa vào chương trình nghị sự.

Thông qua ASF AGM 31, thị trường Việt Nam có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, tổ chức và hiệp hội trong khu vực. Việc lần đầu đăng cai hội nghị, đồng thời có một chuyên đề riêng về Việt Nam, cũng là dịp giới thiệu những thay đổi của thị trường vốn trong nước tới cộng đồng đầu tư quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, sự kiện có nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên Diễn đàn Chứng khoán châu Á được tổ chức tại Việt Nam trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới và hội nhập mới. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE.

Thị trường tài chính hiện nay ngày càng phát triển mở rộng, hội nhập sâu rộng và có tính kết nối cao. Những thay đổi về dòng vốn, mô hình kinh doanh, tiêu chuẩn và khuôn khổ chính sách, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Việc tăng cường đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và thành viên thị trường trong khu vực ngày càng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân)

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Diễn đàn Chứng khoán châu Á đã tạo dựng một không gian đối thoại giữa các hiệp hội và thành viên thị trường chứng khoán trong khu vực châu Á-châu Đại Dương. Với mạng lưới 30 tổ chức thành viên đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, ASF đã và đang tạo điều kiện để các thành viên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý, vận hành và cùng trao đổi về những vấn đề có tính khu vực, xuyên biên giới.

Theo Phó Thủ tướng, các chủ đề tại hội nghị hôm nay từ triển vọng thị trường chứng khoán châu Á, sự dịch chuyển dòng vốn quốc tế, phát triển tài chính xanh, bền vững đến chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến sự phát triển và vận hành của thị trường vốn trong khu vực.

"Những trao đổi tại hội nghị sẽ không chỉ giúp chúng ta nhận diện rõ hơn những xu hướng mới, những cơ hội và thách thức đang đặt ra, mà còn gợi mở các giải pháp, sáng kiến hợp tác thiết thực trong thời gian tới", Phó Thủ tướng nói và cho rằng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu và khát vọng phát triển cao hơn.

Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, gắn với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Để thực hiện thành công mục tiêu đó, Việt Nam đang quyết liệt triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp chiến lược, tạo lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu. Thể chế, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện để tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Cùng với đó, kinh tế tư nhân được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thúc đẩy tăng trưởng cao, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Những định hướng lớn đó đang mở ra những không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu rất lớn về huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, trong tiến trình đó, Chính phủ Việt Nam xác định thị trường vốn có vai trò hết sức quan trọng. Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển theo hướng ổn định, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, đồng thời tăng cường hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính quốc tế.

Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn, đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng và chuyển đổi số, nâng cao tính minh bạch, chất lượng quản trị và hiệu quả giám sát thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và cơ sở nhà đầu tư, đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tiếp cận thị trường.

Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và chuẩn mực của thị trường, duy trì bền vững các tiêu chí của thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời hướng tới đáp ứng các tiêu chí nâng hạng theo MSCI và lên nhóm thị trường mới nổi bậc cao của FTSE. "Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế và thành viên của ASF, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình, đồng thời tiếp tục học hỏi những mô hình tốt, những chuẩn mực và thông lệ quốc tế phù hợp để nâng cao chất lượng phát triển thị trường", Phó Thủ tướng bày tỏ.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng mong muốn các thành viên thị trường Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tăng cường kết nối, hợp tác với các đối tác trong khu vực. Qua đó, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển chung của thị trường vốn châu Á. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng với sự tham gia tích cực và trách nhiệm của các thành viên, hội nghị sẽ có nhiều trao đổi thực chất, gợi mở những sáng kiến và giải pháp có giá trị, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các thị trường, qua đó đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường tài chính châu Á.