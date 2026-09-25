Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại ASIAD 2026 với những cột mốc mới

Võ sĩ người dân tộc Hrê 21 tuổi Đinh Văn Tâm giành Huy chương Bạc quý giá tại ASIAD 2026. Ảnh: Báo Thanh niên

Đinh Văn Tâm giành Huy chương Bạc đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 2026

Ngày 24/9, Đinh Văn Tâm giành Huy chương Bạc nội dung tán thủ nam hạng 56 kg môn Wushu sau khi thua võ sĩ Trung Quốc Ou Jiaming ở trận chung kết.

Ou Jiaming thắng Đinh Văn Tâm với tỷ số 2-0. Ở hiệp đầu, võ sĩ Trung Quốc thắng 2-1; sang hiệp hai, Ou Jiaming thắng 5-0.

Với kết quả này, Đinh Văn Tâm giành Huy chương Bạc, còn Ou Jiaming giành Huy chương Vàng. Đây là tấm Huy chương Bạc đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Trước đó, Đinh Văn Tâm từng đánh bại Ou Jiaming tại chung kết Cúp Tán thủ thế giới năm 2026 để giành Huy chương Vàng.

Rowing Việt Nam bội thu Huy chương Đồng trong ngày 24/9 tại ASIAD 2026. Ảnh: Tổng hợp

Rowing nam lần đầu giành huy chương tại ASIAD

Rowing mang về 4 Huy chương Đồng cho Việt Nam trong ngày 24/9.

Ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo, các vận động viên Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông giành Huy chương Đồng với thành tích 6 phút 43 giây 86.

Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc giành Huy chương Đồng nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo hạng nặng với thời gian 7 phút 02 giây 68. Ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ cũng về thứ ba.

Tấm Huy chương Đồng còn lại thuộc về đội thuyền bốn nam gồm Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú, với thành tích 5 phút 54 giây 40.

Theo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đây là lần đầu rowing nam Việt Nam giành huy chương tại một kỳ ASIAD.

Điền kinh Việt Nam giành tấm huy chương được ví như Vàng tại ASIAD 2026.

Điền kinh phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục SEA Games

Đội tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400 mét gồm Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc giành Huy chương Đồng với thành tích 3 phút 14 giây 54.

Bahrain giành Huy chương Vàng với 3 phút 12 giây 87, trong khi Ấn Độ giành Huy chương Bạc với 3 phút 14 giây 46.

Thành tích 3 phút 14 giây 54 của đội Việt Nam phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục SEA Games trước đó là 3 phút 15 giây 07, được thiết lập tại SEA Games 33 năm 2025.

Cùng ngày, Trần Minh Trí giành Huy chương Đồng hạng 65 kg nam môn cử tạ với tổng cử 309 kg, gồm 139 kg cử giật và 170 kg cử đẩy. Đây là huy chương đầu tiên của cử tạ Việt Nam tại ASIAD 2026.

Đội tuyển Esports Việt Nam giành Huy chương đồng lịch sử tại ASIAD 2026.

Thể thao điện tử có Huy chương Đồng

Đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam giành Huy chương Đồng nội dung Naraka: Bladepoint sau khi thua Thái Lan ở bán kết.

Đây là tấm Huy chương Đồng đầu tiên của thể thao điện tử Việt Nam tại ASIAD 2026. Đội hình thi đấu của Việt Nam gồm Trần Công Tình, Lại Nguyễn Anh Khoa, Hồng Phát, Văn Phúc An Khang và Diệp Chí Hiếu.

Ngày 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 1 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng, nâng tổng số huy chương tại ASIAD 2026 lên 17, gồm 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng; đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Nguồn: Tổng hợp