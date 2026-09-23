Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Triển vọng tăng trưởng tích cực

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) họp báo công bố ấn phẩm Triển vọng Phát triển châu Á (ADO).

Phát biểu tại họp báo, ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam nhận định, Việt Nam bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng mạnh và tiếp tục duy trì kết quả tích cực trong nửa đầu năm, bất chấp môi trường kinh tế toàn cầu ngày càng nhiều bất định.

Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam phát biểu tại họp báo. Ảnh: LV

GDP tăng ấn tượng gần 8,2% trong 6 tháng đầu năm 2026, cao hơn mức 7,5% của cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng diễn ra trên diện rộng, được hỗ trợ bởi sự mở rộng liên tục của ngành sản xuất, tiêu dùng trong nước khởi sắc, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì tích cực và các chính sách hỗ trợ.

Theo ông Shantanu Chakraborty: “Kết quả tích cực trong nửa đầu năm cho thấy khả năng chống chịu và tiềm năng duy trì tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Việt Nam”.

Phản ánh kết quả tích cực hơn dự kiến này, ADB đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026 lên 7,8%, từ mức 7,2% trong dự báo tháng 7; dự báo lạm phát ở mức 4,3% trong năm 2026 và 4% trong năm 2027, trong bối cảnh áp lực cầu tiếp tục duy trì, cùng với chi phí năng lượng và chi phí nhập khẩu gia tăng.

Với dự báo này, Việt Nam là nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2026. Mức tăng trưởng sẽ được ADB tiếp tục cập nhật theo sát diễn biến của kinh tế Việt Nam từ nay tới cuối năm.

Theo ADB, khu vực dịch vụ dự kiến tiếp tục tăng trưởng vững chắc nhờ nhu cầu trong nước ổn định, du lịch mở rộng và hoạt động vận tải, thương mại tăng mạnh. Khu vực này dự kiến tăng 8% trong năm 2026, cho dù tăng trưởng toàn cầu suy yếu và bất định thương mại vẫn là những rủi ro suy giảm đối với du lịch và các hoạt động liên quan đến thương mại.

Nông nghiệp dự kiến tăng trưởng 3,9% trong năm 2026 nhờ sản xuất ổn định và nhu cầu xuất khẩu tiếp tục được duy trì.

Nhu cầu trong nước dự kiến tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, mặc dù tiêu dùng chưa tăng tốc đáng kể. Trong thời gian tới, việc tăng lương tối thiểu và lương khu vực công sẽ hỗ trợ chi tiêu hộ gia đình, trong khi các biện pháp hỗ trợ tài khóa, bao gồm giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến hết năm 2026, cũng sẽ góp phần duy trì tiêu dùng.

Đầu tư dự kiến tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026, nhờ đầu tư công, FDI và đầu tư tư nhân gia tăng cho các dự án hạ tầng lớn.

Thương mại dự kiến tiếp tục được duy trì trong nửa cuối năm 2026, mặc dù thâm hụt thương mại ngày càng lớn gây sức ép lên cán cân đối ngoại.

Theo ADB, trong nửa đầu năm 2026, chính sách tài khóa vẫn thuận lợi, tạo điều kiện hỗ trợ tăng trưởng. Chính sách tài khóa dự kiến tiếp tục theo hướng mở rộng trong thời gian còn lại của năm 2026.

Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục là ưu tiên hàng đầu

Triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn của Việt Nam được đánh giá là tích cực. Tuy nhiên, việc phụ thuộc ngày càng nhiều vào tín dụng ngân hàng để tài trợ cho đầu tư làm gia tăng áp lực kinh tế vĩ mô và tài chính trong nước, trong khi các yếu tố bất lợi từ bên ngoài ngày càng lớn. Thách thức đặt ra là bảo đảm tăng trưởng bền vững, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính.

Ông Bùi Minh Giáp - Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam thông tin tại sự kiện. Ảnh: LV

Theo ông Bùi Minh Giáp - chuyên gia kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam, có 3 nhóm rủi ro ngắn hạn mà Việt Nam cần theo dõi.

Trước hết là rủi ro bên ngoài. Môi trường bên ngoài bất ổn định và nhu cầu toàn cầu suy yếu. Những trở ngại từ bên ngoài có thể ảnh hưởng bất lợi tới xuất khẩu và đầu tư, đồng thời làm gia tăng áp lực lên lạm phát và tỷ giá.

Hai là, việc phụ thuộc ngày càng nhiều vào tín dụng ngân hàng để tài trợ cho các dự án đầu tư quy mô lớn có thể làm gia tăng rủi ro thanh khoản, rủi ro chênh lệch kỳ hạn và rủi ro tập trung tín dụng.

Ba là, giải ngân đầu tư công còn chậm, trong khi các doanh nghiệp nhỏ vẫn khó khăn trong tiếp cận vốn.

Trong bối cảnh đó, Giám đốc Quốc gia ADB Shantanu Chakraborty khẳng định, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục là ưu tiên hàng đầu đối với Việt Nam. Điều này đòi hỏi duy trì các chính sách kinh tế vĩ mô và tài chính thận trọng, theo dõi chặt chẽ chất lượng tín dụng, đồng thời tiếp tục nỗ lực kiểm soát lạm phát và các áp lực đối với tỷ giá.

Đầu tư công cần tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế, đồng thời đặc biệt chú trọng đến hiệu quả, mức độ sẵn sàng của dự án và chất lượng triển khai. Đầu tư được định hướng đúng mục tiêu có thể góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng, thu hút thêm đầu tư tư nhân và củng cố năng lực sản xuất của nền kinh tế.

“Thách thức không chỉ nằm ở việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà còn là nâng cao chất lượng và khả năng chống chịu của tăng trưởng. Việc tiếp tục cải cách sẽ có ý nghĩa thiết yếu để Việt Nam nâng cao năng suất, củng cố nền tảng kinh tế trong nước và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao”- ông Shantanu Chakraborty nhấn mạnh./.