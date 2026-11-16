Việt Nam tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng GDP của nhóm ASEAN-6

Ảnh minh hoạ: Tuấn Linh.

Tính đến ngày 16/11/2026, cả 6 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á (ASEAN-6), gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan, đều đã công bố số liệu tăng trưởng GDP quý 3/2026.

Kết quả cho thấy, Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất nhóm với mức tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Indonesia, Singapore và Malaysia tạo thành nhóm tiếp theo với tốc độ tăng trưởng dao động quanh 5%, trong khi Thái Lan và Philippines lần lượt ghi nhận mức tăng 2,9% và 2,1%.

VIỆT NAM

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2026 của Việt Nam ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2.

Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm ASEAN-6, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng nổi bật về tốc độ mở rộng kinh tế trong khu vực.

Xét theo khu vực kinh tế, công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực chủ đạo khi tăng 12,5%, đóng góp 51,57% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng 9,54%, đóng góp 43,29%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%, đóng góp 5,14%.

Ở phía cầu, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,96% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 21,39%. Đáng chú ý, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 23,27%, phản ánh sự cải thiện mạnh mẽ của hoạt động sản xuất và thương mại quốc tế. Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 28,75%, cho thấy nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc và đầu vào phục vụ sản xuất cũng gia tăng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, GDP Việt Nam tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, dịch vụ tăng 8,69% và nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%.

INDONESIA

Theo Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ghi nhận mức tăng trưởng GDP 5,47% trong quý 3/2026, cao hơn mức 5,29% của quý trước và vượt dự báo 5,18% của các nhà phân tích.

Với kết quả này, Indonesia đứng thứ hai trong nhóm ASEAN-6, sau Việt Nam. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ tiêu dùng hộ gia đình và hoạt động xuất khẩu.

Cụ thể, tiêu dùng hộ gia đình tăng 5,04% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục là trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Xuất khẩu tăng 4,59%, trong khi tốc độ tăng nhập khẩu giảm xuống 7,31%. Sự cải thiện của xuất khẩu, đặc biệt ở các sản phẩm dầu cọ và dịch vụ du lịch quốc tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng trong quý.

Ở chiều ngược lại, chi tiêu Chính phủ tăng 8,95%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng gần 16% trong quý trước. Điều này cho thấy đóng góp từ chính sách tài khóa đã giảm bớt, trong khi tiêu dùng tư nhân vẫn duy trì vai trò quan trọng.

Kết quả quý 3 cũng đánh dấu sự cải thiện của kinh tế Indonesia sau khi tăng trưởng giảm xuống 5,29% trong quý 2, dù triển vọng những tháng cuối năm vẫn chịu ảnh hưởng từ sức ép lên đồng Rupiah, tâm lý đầu tư và các rủi ro về nguồn cung năng lượng, thực phẩm.

SINGAPORE

Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI), GDP nước này tăng 5,4% trong quý 3/2026 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 6,2% ghi nhận trong quý 2.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu hạ nhiệt, lĩnh vực sản xuất vẫn là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Trong quý 3, ngành sản xuất tăng 7,5% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 12,9% của quý 2.

Động lực chủ yếu đến từ sự mở rộng sản lượng ở các nhóm điện tử, kỹ thuật chính xác, kỹ thuật vận tải và sản xuất chế tạo nói chung. Ngược lại, các ngành hóa chất và sản xuất y sinh ghi nhận sản lượng suy giảm.

Ở khu vực dịch vụ, thương mại bán buôn và bán lẻ, vận tải và kho bãi, thông tin và truyền thông, tài chính và bảo hiểm tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng. Nhìn chung, kết quả quý 3 cho thấy kinh tế Singapore vẫn duy trì được sức bật từ hoạt động sản xuất và thương mại gắn với nhu cầu công nghệ toàn cầu, dù tốc độ mở rộng đã chậm lại so với quý trước.

MALAYSIA

Theo ước tính sơ bộ của Cục Thống kê Malaysia (DOSM), GDP nước này tăng 5,3% trong quý 3/2026, thấp hơn mức tăng 6% của quý 2.

Kết quả này đưa Malaysia đứng thứ tư trong nhóm ASEAN-6, sau Việt Nam, Indonesia và Singapore. Tính chung 9 tháng đầu năm, kinh tế Malaysia tăng 5,5%, cao hơn mức tăng 4,8% của cùng kỳ năm 2025.

Xét theo các khu vực kinh tế, dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 5,4%, được hỗ trợ bởi hoạt động thương mại bán buôn, bán lẻ, thông tin và truyền thông, tài chính và bảo hiểm.

Ngành sản xuất tăng 7,5%, nhờ sự mở rộng của các ngành định hướng xuất khẩu, đặc biệt là sản phẩm điện, điện tử, quang học cùng các sản phẩm dầu mỏ, hóa chất, cao su và nhựa. Ngành xây dựng tăng 6%, trong khi nông nghiệp phục hồi với mức tăng 1,3%.

Ở chiều ngược lại, khai khoáng và khai thác đá giảm 4,9%, chủ yếu do sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ thấp hơn.

Như vậy, dù tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 giảm so với quý trước, Malaysia vẫn duy trì được nền tảng tăng trưởng tương đối tích cực nhờ sức cầu nội địa và các ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu.

THÁI LAN

Là quốc gia cuối cùng trong ASEAN-6 công bố tăng trưởng, ngày 16/11, theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC), GDP nước này tăng 2,9% trong quý 3/2026, cải thiện so với mức tăng 2,4% của quý 2. Tính theo quý và đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ, nền kinh tế tăng 0,3%.

Đây là mức tăng trưởng thấp thứ hai trong nhóm ASEAN-6, chỉ cao hơn Philippines. Tính chung 9 tháng đầu năm, kinh tế Thái Lan tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo NESDC, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại bán buôn và bán lẻ, vận tải và kho bãi, thông tin và truyền thông, tài chính và bảo hiểm là những lĩnh vực góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong quý.

Xét theo phía cầu, tiêu dùng tư nhân tăng 2,5%, cao hơn mức 2,1% của quý trước. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư cố định tăng 11,8%, trong đó đầu tư tư nhân tăng 16,2%, cho thấy hoạt động đầu tư đã cải thiện đáng kể.

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ cũng tăng tốc, trong khi chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ giảm 1,6%, trái ngược với mức tăng 0,2% trong quý 2.

PHILIPPINES

Theo Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), GDP nước này chỉ tăng 2,1% trong quý 3/2026 so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức tăng 2,4% của quý 2 (số liệu đã được điều chỉnh).

Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhóm ASEAN-6, phản ánh những khó khăn kéo dài của nền kinh tế Philippines, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp.

Xét theo các khu vực kinh tế, dịch vụ là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 3,7%. Trong khi đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 4,8%; công nghiệp gần như đi ngang, giảm nhẹ 0,003% so với cùng kỳ năm trước.

Ở phía cầu, tiêu dùng hộ gia đình tăng 2,4%, trong khi chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của Chính phủ tăng 6,8%. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 8,6%, nhập khẩu tăng 7,7%.

Ngược lại, tích lũy tài sản giảm 0,2%, cho thấy hoạt động đầu tư vẫn chưa phục hồi rõ nét. Sự suy giảm của nông nghiệp cùng tình trạng đình trệ trong một số hoạt động công nghiệp đã hạn chế khả năng mở rộng của nền kinh tế trong quý.

Với kết quả này, Philippines tiếp tục đối mặt với áp lực cải thiện chất lượng tăng trưởng, khơi thông đầu tư và củng cố các động lực sản xuất trong những tháng cuối năm.