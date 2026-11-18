84% người tiêu dùng được khảo sát đánh giá tích cực về tình hình kinh tế hiện tại và tương lai. Ảnh: Ngọc Hậu

Ngày 18/11, công bố kết quả Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN (ACSS) 2026, ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân UOB Việt Nam, cho biết chỉ số lạc quan của người tiêu dùng Việt Nam đạt 63 điểm, giảm 4 điểm so với năm trước nhưng vẫn cao hơn mức trung bình ASEAN là 54 điểm.

Theo ông Paul Kim, kết quả phản ánh niềm tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế. 84% người tiêu dùng tham gia khảo sát đã đánh giá tích cực về tình hình kinh tế hiện tại và tương lai. Đáng chú ý, 85% người tiêu dùng Việt Nam sử dụng công cụ số để quản lý tài sản, theo dõi chi tiêu và đầu tư. Ngân hàng số là nền tảng đầu tư phổ biến nhất với 42%, cao hơn ngân hàng truyền thống (38%) và công ty bảo hiểm (34%).

Khoảng 31% người được khảo sát sử dụng AI để tham khảo thông tin tài chính, trong đó 38% dùng để so sánh sản phẩm ngân hàng, 33% tìm hiểu tài liệu tài chính và 30% hỗ trợ lập ngân sách, tiết kiệm, đầu tư. Tuy nhiên, AI vẫn đóng vai trò bổ trợ. 72% người tiêu dùng tin tưởng AI, thấp hơn các kênh qua gia đình, bạn bè (82%), cố vấn tài chính (77%) và ngân hàng chính (76%). Với những quyết định phức tạp, người tiêu dùng vẫn ưu tiên tư vấn chuyên môn.

Nghiên cứu cũng cho thấy 92% người Việt tự tin quản lý tài chính cá nhân, trong đó nhóm khách hàng giàu có và Gen X cùng đạt 96%. Có 80% chủ động quyết định các khoản đầu tư và mua sắm lớn, cao hơn mức trung bình khu vực lần lượt là 69% và 64%.

Đồng thời, 40% người tiêu dùng sử dụng dịch vụ cố vấn tài chính chuyên nghiệp, vượt mức trung bình ASEAN là 32%.

Về tiết kiệm, gần 90% người Việt dành trên 10% thu nhập hằng tháng để tích lũy, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2025; 92% đã thiết lập quỹ dự phòng khẩn cấp.

Bên cạnh đó, 79% dành tối đa 15% thu nhập hằng năm cho bảo hiểm; 63% đầu tư trên 10% thu nhập, tăng 6 điểm phần trăm; Có 90% chủ động nâng cao kiến thức đầu tư. Tỷ lệ tham gia quỹ đầu tư và đầu tư bền vững lần lượt đạt 70% và 73%, cùng tăng 5 điểm phần trăm.

Dù vậy, tỷ lệ người tin rằng bảo hiểm hiện có đủ đáp ứng nhu cầu tương lai giảm 6 điểm phần trăm, còn 76%. Tỷ lệ đánh giá khoản đầu tư đủ phục vụ nghỉ hưu và mục tiêu dài hạn giảm 7 điểm phần trăm, xuống 69%.

Ông Paul Kim nhận định, khách hàng ngày càng tìm kiếm ngân hàng không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính mà còn mang đến tư vấn đáng tin cậy, thuận tiện và hỗ trợ phù hợp trong từng giai đoạn cuộc sống.