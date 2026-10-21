Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOF.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 tại Hong Kong (Trung Quốc), lễ chuyển giao vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (FMP) cho Năm APEC 2027 đã diễn ra. Đại diện cho Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã chính thức tiếp nhận trọng trách chủ trì FMP 2027 từ Hong Kong - nền kinh tế chủ nhà APEC 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh việc đảm nhiệm vai trò chủ trì FMP 2027 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và chủ động của Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban thư ký APEC, các nền kinh tế thành viên và các tổ chức tài chính quốc tế để tiếp tục duy trì đà hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực bền vững và bao trùm.

Với vai trò là nền kinh tế chủ nhà Năm APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã công bố đề xuất 4 chủ đề ưu tiên của Việt Nam trong Tiến trình FMP 2027, bao gồm củng cố thị trường vốn để khơi thông nguồn vốn tư nhân cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tài chính dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs).

Ngoài ra, 2 chủ đề ưu tiên khác còn có đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển tại các nền kinh tế APEC; và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực tài chính.

Thay mặt nền kinh tế chủ nhà Năm APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng gửi lời chào đón các Bộ trưởng, Trưởng đoàn và toàn thể đại biểu APEC đến Việt Nam tham dự chuỗi sự kiện của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC trong năm 2027.

Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ các nền kinh tế APEC đã thống nhất áp dụng các chính sách tiền tệ, chính sách tài chính linh hoạt, bền vững, giữ nền tài chính khu vực ổn định trước các cú sốc, trước những tác động bất lợi của kinh tế thế giới.

Cũng tại diễn đàn này, Việt Nam đã trao đổi với các thành viên APEC về thành tựu điều hành kinh tế - xã hội, nhất là 9 tháng đầu năm 2026 trước tác động mạnh mẽ của đứt gãy nguồn cung về dầu mỏ và giá cả gia tăng. Các thành viên chúc mừng Việt Nam về kết quả tăng trưởng kinh tế 9,01%, kiểm soát lạm phát ở mức 4,52% và đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

4 chủ đề ưu tiên được Việt Nam đề xuất cũng nhận sự đồng thuận cao. Các thành viên kỳ vọng sớm đưa những chủ đề này vào thảo luận và đưa ra các giải pháp cụ thể. Quan trọng nhất là đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để phục vụ điều hành kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội của từng nền kinh tế.

Việt Nam cũng đã tham vấn các thành viên về những chủ đề dự kiến đưa ra trong tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027.