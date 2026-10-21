Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 (FMM 2026) ngày 21/10, tại Hong Kong, Trung Quốc, lễ chuyển giao vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (FMP) cho Năm APEC 2027 đã diễn ra trọng thể. Đại diện cho Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã chính thức tiếp nhận trọng trách chủ trì FMP 2027 từ nền kinh tế chủ nhà APEC 2026.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Tài chính

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh việc đảm nhiệm vai trò chủ trì FMP 2027 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và chủ động của Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký APEC, các nền kinh tế thành viên và các tổ chức tài chính quốc tế để tiếp tục duy trì đà hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực bền vững và bao trùm.

Với vai trò là nền kinh tế chủ nhà Năm APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã công bố đề xuất 4 chủ đề ưu tiên của Việt Nam trong Tiến trình FMP 2027, bao gồm:

Củng cố thị trường vốn để khơi thông nguồn vốn tư nhân cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy tài chính dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs); Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển tại các nền kinh tế APEC; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực tài chính.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ Tài chính

Nghi thức chuyển giao nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và đánh giá cao từ các Bộ trưởng và Trưởng đoàn đại biểu các nền kinh tế thành viên APEC.

Nhân dịp này, thay mặt nền kinh tế chủ nhà Năm APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng gửi lời chào đón các Bộ trưởng, Trưởng đoàn và toàn thể đại biểu APEC đến Việt Nam tham dự chuỗi sự kiện của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC trong năm 2027.

Đỗ Thảo