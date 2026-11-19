Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Trung Quốc, sáng 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nền kinh tế thành viên đã tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu nêu bật ba ưu tiên lớn để APEC tiếp tục khẳng định bản lĩnh, sứ mệnh giữ vững nền tảng thành công và kiến tạo động lực mới cho tương lai thịnh vượng.

Nhận chuyển giao trọng trách chủ nhà APEC năm 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn tin tưởng vào giá trị và con đường mà APEC đã lựa chọn và chủ đề Năm APEC 2027 là "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung".

Nguồn: VTV