Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao trong năm APEC 2026 thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định vai trò là thành viên năng động, chủ động, có trách nhiệm trên chặng đường gần 30 năm tham gia, đóng góp thực chất, hiệu quả vào tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh xu hướng bảo hộ và phân mảnh kinh tế gia tăng, đây là dịp để Việt Nam cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy đối thoại, củng cố đồng thuận về mở cửa thị trường và tăng cường liên kết khu vực. Việc Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 ngay tại Tuần lễ cấp cao APEC 2026 cũng đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn Việt Nam trực tiếp điều hành chương trình hợp tác của APEC, cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực với sự tham gia của những nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Năm APEC 2026 do Trung Quốc làm chủ tịch có chủ đề "Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng" đặt trọng tâm vào mở cửa, đổi mới và hợp tác, tập trung vào thúc đẩy thương mại tự do, liên kết kinh tế khu vực, khoa học-công nghệ và các động lực tăng trưởng mới. Những trao đổi tại APEC 2026 sẽ là cơ sở để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện những ưu tiên của năm chủ nhà 2027, gắn sáng kiến của mình với những vấn đề các thành viên cùng quan tâm, góp phần duy trì tính gắn kết và hiệu quả hợp tác. Qua đó góp phần thúc đẩy Tầm nhìn APEC 2040 với 3 trụ cột hợp tác chính gồm: Thương mại và đầu tư; đổi mới, số hóa; tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm.

Từ khi gia nhập APEC năm 1998, Việt Nam đã đi từ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm hội nhập đến chủ động đề xuất sáng kiến và góp phần định hướng hợp tác có giá trị lâu dài đối với diễn đàn. Hai lần đăng cai APEC vào các năm 2006, 2017 ghi dấu bước trưởng thành ấy của Việt Nam. Trong năm 2026, Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ tịch, phó chủ tịch tại các ủy ban và nhóm công tác, phối hợp với các thành viên triển khai sáng kiến trong những lĩnh vực ưu tiên.

Năm APEC 2027 là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương có quy mô và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Việt Nam từ nay đến năm 2030. Lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC thể hiện sự tin cậy của các nền kinh tế thành viên đối với uy tín và năng lực điều hành của Việt Nam. Đây cũng là dịp để Việt Nam lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu bản sắc, tự cường, năng động, sáng tạo và hiếu khách, đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Năm APEC 2027 sẽ là cơ hội lớn để nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Uy tín được bồi đắp qua gần 30 năm tham gia APEC của Việt Nam sẽ tiếp tục được khẳng định bằng khả năng quy tụ đồng thuận và cùng các thành viên đưa những ưu tiên chung vào thực tiễn.

Cùng với các hoạt động đa phương trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2026 thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ vai trò chủ nhà của Trung Quốc, các hoạt động song phương trong chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện nhất quán sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc, vốn đang được tiếp tục thúc đẩy theo định hướng “6 hơn”.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương, khẳng định mạnh mẽ vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác khu vực, vun đắp quan hệ láng giềng. Qua đó mang lại những lợi ích thiết thực, mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với các đối tác chủ chốt, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, đồng thời góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.